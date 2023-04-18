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Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
Вот придумают же некоторые такое!
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Мало кто отдает себе отчет, что различия между государствами выходят далеко за рамки архитектурных отличий, относительной прибранности улиц и менталитета. В каждой стране сложилась своя система взаимоотношений народа с властью, и слепой перенос взятых в одном месте начинаний на другую почву может привести к крайне негативным последствиям.

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К примеру, в Соединенных Штатах власть работает по тому же принципу, что и западный бизнес — методом слепого перебора вариантов. Мол, а кто мы такие, чтобы судить, давайте пробовать все варианты. С точки зрения бизнеса в этом подходе есть рациональное зерно, потому что предугадать реакцию общественности на тот или иной ход бывает достаточно сложно. Другое дело — политическая жизнь, но и здесь не все так плохо.

На протяжении всей истории существования США в них не было недостатка в штатных «борцах с системой» вроде того же Трампа или Маска. Когда какая-нибудь идея элит встречает ожесточенную реакцию общества, то на Западе это списывают на «очередную победу демократии», а потому американские политики не боятся предлагать самые радикальные идеи. Ну а вдруг ожесточенной реакции на требование вообще не выходить из дома не будет?

Другое дело — Россия, где государство и общество прекрасно сосуществуют вместе, пока одно не начинает радикально вмешиваться в жизнь другого. Вспомнить хотя бы сухой закон середины восьмидесятых годов прошлого века, когда в связи с повсеместной «борьбой за трезвость» буйным цветом расцвели токсикомания и самогоноварение.

В этом смысле коллективному Западу попытки ввести «исключительно цифровую» валюту нисколько не опасны, ведь если у Вашингтона это не получится, то там скажут, что «вездесущий гений» Илона Маска в очередной раз спас мир. Для нашей же страны подобные начинания представляют серьезную угрозу, потому что лишний раз изобретательность нашего человека лучше не будить.

В этом смысле предложение депутата Анатолия Вассермана искусственно ограничить количество хранимых на руках наличных денег — это попытка медийной личности привлечь к себе внимание. Мол, посмотрите, как лихо мы копируем западный опыт. Скажем прямо, попытка весьма неудачная.

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И хотя наш человек с удовольствием пользуется всевозможными электронными средствами и денег отроду дома не хранил, а делал это «в сберегательной кассе», иногда лучше довериться древней мудрости, которая гласит, что если что-то не ломалось, то и чинить это не надо.

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#общество #россия и запад #денежная политика
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