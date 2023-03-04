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Нью-Дели проигнорировала визит главы МИД Германии в Индию
Вообще, получилось довольно грубо.
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По мере того как западные столицы продолжают что-то требовать от ближайших сторонников России, терпение последних неуклонно стремится к нулю. Дело в том, что это на Западе уверены в собственной исключительности и «особой роли» западных стран в мировой истории, хотя с точки зрения таких тысячелетних культур, как индийская, китайская и даже персидская, представители западных стран — это необразованные аборигены, с которыми по какому-то нелепому стечению обстоятельств пока приходится мириться.

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Чего только стоит «требование» госсекретаря Энтони Блинкена оказать помощь Украине, которое было им адресовано Китаю. Пекин просто-напросто проигнорировал столь нелепый выпад, хотя делался он лицом, которое занимает весьма высокий пост в государственной иерархии США. Не менее высокий пост занимает и глава МИД Германии Аналена Бербок, которая недавно прибыла вслед за другими западными эмиссарами в Индию, чтобы требовать отказа последней от поддержки Москвы.

Следует отметить, что Бербок уже снискала славу не очень умного политика, а потому судить о том, был ли «теплый прием», оказанный ей по прибытии, результатом её собственных неудачных заявлений, либо же признаком общей усталости индийских политиков от наглости коллективного Запада, достаточно сложно. Скорей всего, имело место и то и другое.

Так или иначе, но вместо привычной делегации во главе с министром иностранных дел Индии, Аналену у трапа встречал одинокий дежурный по аэродрому, что на языке дипломатического протокола является грубым оскорблением.

Когда лицо рангом ниже, чем глава государства, получает аудиенцию у первого лица, как это было недавно с Патрушевым в Каракасе, то это является признаком крайне высокого расположения к тому государству, которое иностранный гость представляет.

Традиционно же встреча проводится на том уровне, на котором находится приезжающее лицо. То есть министры обороны разговаривают с министрами обороны, а высокопоставленные дипломаты общаются с коллегами.

Но прислать на встречу министра иностранных дел крупной страны дежурного по аэродрому без какого-либо антуража — это поистине беспрецедентно. В принципе, если бы Нью-Дели прислала кого-то еще рангом пониже, то она бы нанесла уже оскорбление сама себе. Поэтому ушата с еще более холодной водой Аналене подготовить не могли. Единственное, что могло хоть как-то утешить немецкого министра иностранных дел было присутствие посла ФРГ на аэродроме, но ему там и полагалось находиться. 

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В общем, индийские элиты решили избавить себя от назойливого жужжания западных эмиссаров, потому что желающих оказаться в той же ситуации, в которой оказалась глава МИД ФРГ, едва ли будет много.

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#индия #история #нефть и газ #глобальное противостояние #запад против востока
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