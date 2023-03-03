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Когда США начали вывозить венесуэльскую нефть, в Каракас прибыл Патрушев
А кто-то считает, что мы никак не отвечаем.
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Я уже как-то рассказывал о том, что Соединенные Штаты нуждаются исключительно в тяжелых сортах нефти, которые в основном добываются в России, Иране и Венесуэле. Однако в свете того, что за последние десять лет Вашингтон создал упомянутым выше государствам множество неприятностей, ни Москва, ни Тегеран, ни Каракас не торопятся своей нефтью с США торговать.

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После того как Венесуэла в середине января приняла решение о том, что она нефть экспортировать не будет до пересмотра государственной нефтяной компанией PDVSA контрактных обязательств со своими контрагентами, Вашингтон сильно огорчился.

Однако в «сияющем граде на холме» быстро нашли решение проблемы, предложив импортировать в Венесуэлу используемый нефтяниками растворитель лигроин, с которым у Каракаса наблюдаются большие проблемы.

В итоге Вашингтон предоставил американскому нефтяному гиганту Chevron эксклюзивное право игнорировать введенные против Каракаса санкции и вывозить нефть с разрабатываемых им в Венесуэле месторождений напрямую в США.

Таким образом, американский нефтяной гигант вывез за февраль около трех миллионов баррелей сырой нефти в США, а взамен PDVSA получила свыше миллиона баррелей лигроина. При этом Вашингтон расплачивался за вывоз нефти не реальными деньгами, а списанием долгов PDVSA перед американскими банками, которые неизвестно кто, где и как рассчитывал.

В общем, едва ли Каракас был сильно обрадован тем вынужденным шагом, на который ему пришлось пойти, поскольку Вашингтон санкции с Венесуэлы и её компаний так и не снял.

И тут в Венесуэлу выезжает секретарm Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, которого принимает лично президент Венесуэлы Николас Мадуро. Те, кто регулярно следит за поездками российских официальных лиц, не дадут мне соврать, что подобный визит Патрушева — это событие из ряда вон выходящее.

Понятное дело, что, помимо обсуждения вопросов международной безопасности на встрече Патрушева и Мадуро, о котором рассказала пресс-служба аппарата Совбеза, не могла остаться без внимания и тема нефтепродуктов. Москва лигроин активно экспортирует и вопрос его доставки в Венесуэлу — это вопрос сугубо логистический.

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Однако если Каракас перережет поставки нефти в США в тот момент, когда Вашингтон больше всего в них нуждается, то тут не обойдется без всяческих повстанцев, наркоторговцев и прочих бандитов, которые внезапно начнут покушаться на венесуэльскую государственность. В этом контексте весьма любопытно, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин недавно отметил, что американцам было бы весьма неприятно, если бы его «музыканты» объявились где-нибудь неподалеку от Мексики. Неужели совпадение?

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#сво #россия против сша #глобальное противостояние #свобода #венесуэла
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