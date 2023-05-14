Фанаты военной истории хорошо знают о тех кульбитах, которые советские летчики вытворяли при каждом взлете и посадке во время войны в Афганистане. Отрыв от земли и приземление — это самые сложные и опасные моменты полета, поэтому дополнительно усложнять их, тем более делать это акробатическими фигурами, просто так никому в голову не придет.
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Однако налаженная западными спецслужбами работа по поражению советских крылатых и винтокрылых переносными зенитно-ракетными комплексами вблизи военных аэродромов вынуждала советских асов творить в небе что-то невообразимое, что в мирное время посчитали бы воздушным хулиганством.
Люди, которые постоянно интересуются геополитикой, знают, что американцы всегда работают методично и любят применять повторно то, что уже когда-то работало. Более того, информационная накачка о «грядущем украинском наступлении» не прекращалась не только в СМИ «незалежной», но и в западных СМИ, а потому у людей начали возникать вопросы о том, где же, собственно говоря, предмет всеобщего ожидания.
В этом контексте сообщение отечественного издания «Коммерсант» о том, что в Брянской области попала в засаду авиагруппа ВКС РФ, можно считать наиболее верной трактовкой весьма противоречивых сообщений российских СМИ.
Согласно официальной информации, как минимум один вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпели крушение в Брянской области в субботу 13-го мая, в то время как некоторые СМИ сообщают о еще большем количестве разбившихся военных машин.
Объявленный в области план «Перехват», равно как и отсутствие выживших в ходе крушений, косвенно подтверждают версию о том, что ВКС РФ попали в засаду. Несложно догадаться, что организаторов этой засады следует искать не в рядах ВСУ, а в рядах тех, кто когда-то устраивал охоту на советских летчиков в Афганистане.
В годы Второй мировой войны Брянская область неслучайно была центром партизанского сопротивления нацистским захватчикам, поскольку сложно найти на карте более лесистый регион нашей страны.
Понятное дело, что очередная украинская ДРГ, вооруженная ПЗРК, под прикрытием густой растительности могла подойти к военному аэродрому незамеченной, тем более что с американских спутников хорошо видно, какие аэродромы неподалеку от линии огневого соприкосновения активно используются.
И тут невозможно пенять на то, что «недоглядели», «вовремя не остановили», у каждого дуба по часовому не поставишь. Судя по всему, и современным российским летчикам придется осваивать наработки своих советских предшественников в таком непростом деле, как взлет и посадка.