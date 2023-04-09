Когда решил сделать и сделал...

Все-таки китайцы — люди последовательные. Если уж взялись демонстрировать свои дипломатические способности мировому сообществу, то продемонстрируют уж точно. Как говорил герой одного всеми любимого советского кинофильма: «Будьте-нате!»

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Это я к тому, что пока все остальные «миротворцы» ставят галочку после примирения сторон и переходят к другим делам, китайцы последовательно идут к своей цели. Решили примирить два крупнейших течения в Исламе посредством восстановления дипломатических отношений между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией? — Этим и занимаются.

Так, в конце недели в Пекине прошла встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и его саудовского коллеги Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которую курировал Цинь Ган, сменивший на посту главы МИД КНР незабвенного Ван И.

В сообщениях информационных агентств цели встречи описываются как обсуждение вопросов экономического сотрудничества и планов по открытию дипломатического представительства каждой из стран в столице другой. Тактика выигрышная, потому что немедленный переход к обсуждению наболевших вопросов без установления взаимовыгодных отношений может привести к новым осложнениям на двухстороннем треке.

Вообще, Пекин ведет достаточно хитрую дипломатическую игру, в которой раньше пальму первенства держали американцы. Демонстрируя свой успех по примирению вроде как непримиримых сторон, генеральный секретарь КНР принимает у себя Эмманюэля Макрона. Последний, после непродолжительной дискуссии, соглашается признать правоту Пекина по вопросу урегулирования на Украине.

То есть Китай демонстрирует всему миру, что он может добиваться успеха как миротворец, союзники США соглашаются с его мудрыми планами, и лишь деконструктивная позиция Вашингтона по вопросу урегулирования украинского конфликта мешает Пекину добиться решающего прорыва и облегчить экономические страдания западных союзников.

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Москва, кстати, дипломатично соглашается с тезисами Пекина о том, как должна закончиться СВО, прекрасно понимая, что Вашингтон скорей удавится, чем согласится с мирным планом, предложенным КНР.