МВФ открыто признает, что планы Запада потерпели поражение.

На Западе целые сферы общественной жизни отданы на откуп пропаганде. Объективное новостное освещение, честный политический дискурс, молодежное развитие, «фабрика грёз», а теперь еще и всеми нами нежно любимые компьютерные игры стали оружием в руках пропагандистов.

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Правда есть сферы, куда пропагандистов пока не пускают. Не потому что совесть не позволяет, а потому что это может быть чревато определенными последствиями, ведь если человек с деньгами будет принимать финансовые решения на основании «не вполне объективного» финансового прогноза, то он потом фантазера от мира экономики и по судам затаскать может, а то и чего похуже. Правда и экономистам в стане «победившей демократии» приходится выражаться довольно косноязычно, но это уже издержки.

Так вот, Международный валютный фонд, который в страшном сне невозможно заподозрить в симпатии к России, недавно опубликовал свои прогнозы о состоянии мировой экономики на ближайшие годы. И что бы вы думали? Запад продолжит страдать от «фрагментации» мировой экономики, которая произошла ввиду конфискации российских золотовалютных резервов и введения бесчисленного числа санкций против нашей страны.

Объясняется это довольно просто, поскольку транснациональные корпорации способны вышибать конкурентов из бизнеса только за счет присутствия на множестве рынков одновременно. Когда же их с чужих рынков вышибают, корпорации быстро перестают быть транснациональными, а потому им приходится играть по тем же правилам, по которым играют и все остальные.

В итоге все это выливается в сухие числа, которые главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас представляет нам в сводной таблице. По мнению данного деятеля, ВВП России за 2022 год сократился на 2,2%, в то время как еще недавно эта же организация обещала нам сокращение на «пугающие» 3,4% по итогам прошлого года. А вот прогноз на 2023 год для России Пьеру-Ольвье пришлось изменить с минус 2,3% до положительных 0,3%, что привело к корректировке предыдущей оценки на целых 2,6%! Обычно МВФ корректирует свои прогнозы на 0,2%, все-таки люди опытные, как-то лицо держать надо. При этом уже в следующем году рост ВВП нашей страны, по мнению МВФ, составит 2,1%.

При этом рост ВВП Соединенных Штатов замедляется и в том же 2024 он составит 1%, при том что инфляция в «сияющем граде на холме» продолжает бушевать, давая нам в реальности отрицательные числа ВВП, а крупные экономики ЕС по мнению Международного валютного фонда будут и вовсе болтаться в этом году у отметки в 0,1%, при все той же бушующей инфляции, что и в США.

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Только главные торговые партнеры России Индия и Китай будут показывать темпы роста ВВП на уровне 6%, уверены в МВФ, что дает нашей стране прекрасные перспективы для развития внешней торговли. Так кто там обещал «похоронить» экономику нашей страны? Ну как, получается?