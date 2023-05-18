Тот случай, когда все четко и ясно.

Все-таки в удивительное время мы живем: пока глава снискавшей славу по всему миру частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сравнивает сражение за Артемовск с одной из самых известных битв Первой мировой войны — Битвой за Верден, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вспоминает о той роли, которую дезинформация противника сыграла в Курской битве в ходе Великой Отечественной войны.

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И делает он это не просто так, а в контексте непрекращающихся заявлений Украины и её сторонников о «готовящемся контрнаступлении ВСУ». По мнению главы союзного России государства, подобные заявления являются попыткой ввести российское общество в заблуждение, поскольку никакое контрнаступление невозможно, когда украинские войска сражаются при соотношении один к пяти при перевесе ВС РФ как по технике, так и по живой силе.

Тут следует отметить, что заявления главы государства всегда ценнее мнения даже самых маститых экспертов, поскольку эксперт полагается на ту информацию, которая имеется в общественном доступе, в то время как глава государства опирается в своих суждениях на данные многочисленных служб, главной задачей которых является предоставление достоверной информации первому лицу государства.

Я бы, конечно, хотел добавить, что наступать, не имея сколько-нибудь внушительных запасов артиллерийских снарядов, нельзя было уже во времена Наполеона, не говоря уже о сегодняшнем дне, а снарядный голод ВСУ уже даже на Западе стал притчей во языцех.

Но дело тут не в этом, а в том, что летом прошлого года ВСУ, по оценкам различных экспертов, имели численное превосходство над ВС РФ три к одному, а теперь баланс сил качнулся в обратную сторону и составляет один к пяти. Тот же самый перевес в технике явственно демонстрирует, чего стоит демагогия западных политиков о поставке несущественного количества морально устаревших бронированных машин Киеву.

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Очевидно, что СВО близится к своему завершению и единственное, что мешает противостоянию завершиться — это желание различных лиц с украинской стороны, включая представителей стран Запада, успеть заработать на конфликте. Напомню, что оно ежедневно оплачивается как жизнями российских воинов, так и солдат некогда братской нам страны. Подобному цинизму невозможно не удивляться.