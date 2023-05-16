Пока страны коллективного Запада продолжают соревноваться в продаже Киеву де-факто музейных экспонатов вооружений за баснословные деньги, западные журналисты постепенно начинают испытывать подозрения относительно того, что санкции против России не действуют.
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Если Соединенные Штаты собираются поставить Киеву танки M1 Abrams ранних версий, которые начали эксплуатировать в начале восьмидесятых годов прошлого века, то Берлин твердо намерен продать Украине танки Leopard 1, которые как минимум на двадцать лет старше своих американских виз-а-ви.
Формально Германию обвинить ни в чем нельзя, ведь экспорт из ФРГ в РФ в январе-марте этого года упал на 47% по сравнению с этим же промежутком времени годом ранее. Но есть маленькая загвоздка, на которую в последние дни начали обращать внимание западные СМИ.
Дело в том, что немецкий экспорт во все граничащие с Россией страны, включая не слишком-то пророссийскую Грузию, резко вырос с 24 февраля 2022 года. К примеру, все в том же коридоре с января по март этого года немецкий экспорт в Киргизию вырос на ошеломляющие 949%! Я стараюсь следить за новостями Средней Азии, но припомнить сообщения о начале золотой лихорадки в Бишкеке не могу.
Впрочем, киргизы не единственные покоряют новые вершины международной торговли, поскольку экспорт из ФРГ в Казахстан вырос на 136%, в Армению - на 172%, в Таджикистан - на 154%. Замыкает список вышеупомянутая Грузия, которая стала получать на 92% больше немецких товаров.
Понятное дело, что в подобной ситуации говорить о каком бы то ни было единстве на так называемом коллективном Западе просто невозможно. Стоит напомнить, что Япония все еще покупает российскую нефть и нефтепродукты выше того потолка цен, который японский премьер-министр собственноручно помогал устанавливать!
В этом контексте можно не сомневаться, что пока лидеры Большой семерки в ходе очередного саммита будут громко цокать языками и устанавливать очередные запреты на торговлю с Россией, по отдельности каждая западная страна будет искать возможности наладить связи с Москвой неофициально.
И как эта ситуация отличается от ситуации в позднем Советском Союзе, когда джинсы из стран «загнивающего Запада» можно было легко купить с рук у какого-нибудь фарцовщика?