Как раз тот случай, когда "пчелы против мёда".

Пока страны коллективного Запада продолжают соревноваться в продаже Киеву де-факто музейных экспонатов вооружений за баснословные деньги, западные журналисты постепенно начинают испытывать подозрения относительно того, что санкции против России не действуют.

реклама

Если Соединенные Штаты собираются поставить Киеву танки M1 Abrams ранних версий, которые начали эксплуатировать в начале восьмидесятых годов прошлого века, то Берлин твердо намерен продать Украине танки Leopard 1, которые как минимум на двадцать лет старше своих американских виз-а-ви.

Формально Германию обвинить ни в чем нельзя, ведь экспорт из ФРГ в РФ в январе-марте этого года упал на 47% по сравнению с этим же промежутком времени годом ранее. Но есть маленькая загвоздка, на которую в последние дни начали обращать внимание западные СМИ.

Дело в том, что немецкий экспорт во все граничащие с Россией страны, включая не слишком-то пророссийскую Грузию, резко вырос с 24 февраля 2022 года. К примеру, все в том же коридоре с января по март этого года немецкий экспорт в Киргизию вырос на ошеломляющие 949%! Я стараюсь следить за новостями Средней Азии, но припомнить сообщения о начале золотой лихорадки в Бишкеке не могу.

Впрочем, киргизы не единственные покоряют новые вершины международной торговли, поскольку экспорт из ФРГ в Казахстан вырос на 136%, в Армению - на 172%, в Таджикистан - на 154%. Замыкает список вышеупомянутая Грузия, которая стала получать на 92% больше немецких товаров.

Понятное дело, что в подобной ситуации говорить о каком бы то ни было единстве на так называемом коллективном Западе просто невозможно. Стоит напомнить, что Япония все еще покупает российскую нефть и нефтепродукты выше того потолка цен, который японский премьер-министр собственноручно помогал устанавливать!

В этом контексте можно не сомневаться, что пока лидеры Большой семерки в ходе очередного саммита будут громко цокать языками и устанавливать очередные запреты на торговлю с Россией, по отдельности каждая западная страна будет искать возможности наладить связи с Москвой неофициально.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

И как эта ситуация отличается от ситуации в позднем Советском Союзе, когда джинсы из стран «загнивающего Запада» можно было легко купить с рук у какого-нибудь фарцовщика?