Любопытно, что любители романтизировать дворянский быт неизменно представляют себя в роли этаких утонченных вельмож, в то время как со статистической точки зрения у них был куда больший шанс родиться крепостным крестьянином, нежели знатной особой. Вот и сторонники «закручивания гаек» и «борьбы с несогласными» неизменно представляют, что репрессивные меры будут применяться против кого-то другого, а не против них самих.
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Вот и Республиканская партия США, когда она участвовала в создании такой организации, как ФБР, не думала, что когда-то работа этой организации будет направлена против её представителей. А зря, ведь это в фильмах агенты ФБР бегают в пестрых куртках и стреляют направо и налево, в то время как в жизни они отправляют людей за решетку за самые незначительные проступки.
Если бы американские спецслужбы боролись только с рядовыми представителями Республиканской партии, то последняя могла бы постараться закрыть на это глаза, однако с момента прихода известного американского шоумена и магната Дональда Трампа в политику в 2016 году, агенты ФБР методично пытались беспочвенно обвинить его в «сотрудничестве с Россией».
Стоит отметить, что слова про беспочвенные попытки — это не мое оценочное суждение, а вывод спецпрокурора США Джона Дарема, который недавно закончил четырехлетнее расследование попыток этой организации скомпрометировать лидера Республиканской партии. Да, да, речь идет про все того же «оранжевого монстра» - Дональда Трампа.
На этом фоне популярный в США член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин решила подготовить призыв к привлечению директора ФБР Кристофера Рэя к процедуре «импичмента». Вполне себе авторитетное издание The Daily Caller смогло заполучить копию этого письма до его опубликования. В частности, в нем говорится, что:
«При директоре Рэе ФБР запугивало, угрожало и ловило в юридические силки американцев, которых оно посчитало врагами режима Джо Байдена. Таким образом, Кристофер Рэй превратил ФБР в личную полицейскую силу Джо Байдена и Меррика Гарланда (генеральный прокурор США - прим. авт.)»
Ну что тут можно сказать? Внутреннее противостояние в США становится все более и более ожесточенным.