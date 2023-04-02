Вот так вот не спеша, с шутками прибаутками...

Пока американские экономисты живо обсуждают тот факт, что темпы обвала американской экономики будут зависеть от того, насколько быстро люди будут терять веру в силу пресловутого доллара, мало кто задумывается о том, что государство точно так же не может существовать без веры людей в его дееспособность. В этом контексте исчерпавшие все разумные ходы представители обеих политических партий в США перешли к ходам неразумным.

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Так, Федеральный суд Бруклина признал 33-летнего сторонника Дональда Трампа виновным в «участии в заговоре против прав американских граждан», назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. По сути, единственной виной Дугласа Мэки является публикация в социальной сети не слишком умного мема, высмеивающего глупость сторонников Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Мем призывал голосовать за госпожу Клинтон посредством отправки смс на определенный номер.

Хотя сторона обвинения не смогла доказать, что саркастическая публикация ввела кого-то в заблуждение, как и тот факт, что Мэки участвовал в каком бы то ни было заговоре, Мэки придется провести следующие десять лет жизни за решёткой.

Любопытно, что твит с куда менее выраженным саркастическим подтекстом, но с точно таким же смысловым содержанием, только призывавший голосовать по смс за Дональда Трампа, который опубликовала сторонница Демократической партии Кристина Вонг, не просто не привел к её задержанию, он по-прежнему доступен для просмотра в одной западной социальной сети.

Впрочем, если бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси даже не догадывается о том, что такое презумпция невиновности, поскольку она недавно публично предложила Трампу доказать свою невиновность в суде, то чего тогда удивляться тому, что сторонника Трампа отправили на десять лет за решетку за юмористическую картинку?

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Неслучайно же один из наиболее влиятельных ведущих на американском телевидении, республиканец Марк Левин описал нынешнюю американскую судебную систему словами, которые на Западе принято приписывать Лаврентию Берии: «Был бы человек, а статья найдётся».