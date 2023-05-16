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Крупнейший алкогольный концерн пытается вернуться в Россию «по-тихому»
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Начало СВО ознаменовалось беспрецедентным по своему накалу психологическим давлением на российское общество, когда один за другим крупные западные производители заявляли о своем уходе с российского рынка. Крупнейший французский концерн Pernod Ricard сделал это одним из первых, руководствуясь древним как сам мир принципом: «раньше сядешь — раньше выйдешь».

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Однако прошел год, а специальная военная операция пока лишь близится к своему завершению, в то время как страны Запада даже и не думают ослаблять свое давление на Россию. В штаб-квартире Pernod Ricard, судя по всему, посчитали прибыль за прошедший год, которая, в отличие от доходов большинства западных IT-компаний, значительно выросла за 2022 год. Понятное дело, что если бы не досадная поспешность с оставлением благодатного российского рынка, то в прошлом году компания заработала бы куда больше двух миллиардов евро.

Таким образом, без каких-либо официальных заявлений или фанфар, крупнейший холдинг, которому принадлежат такие алкогольные марки, как Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Beefeater и Absolut, начал свое возвращение на российский рынок.

Понятное дело, что западные журналисты от этого дела страшно переполошились. Началось все с возвращения в Россию дочки Pernod Ricard из Швеции - The Absolut Company, которая производит одноименную водку. Разразился грандиозный скандал, который дошел до того, что члены шведского парламента выразили Pernod Ricard свое неодобрение.

И вот две недели спустя в Россию возвращаются Beefeater и Jameson, что вызвало еще больший ажиотаж в Великобритании, где возмущены тем, что «исконно английские напитки» будут пить в стране, которую коллективный Запад осуждает.

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Однако Pernod Ricard уже ничего не остановит, поскольку оплачивать из своего кармана выгодное западным политикам «осуждение России» западный бизнес более не намерен. Более того, скорость возвращения западных компаний в нашу страну лишь увеличится, поскольку каждый раз предоставлять тем или иным парламентариям повод поднять свои рейтинги за счет узнаваемости бренда твоей компании никто тоже не намерен. Поэтому здесь будет работать все тот же принцип: «раньше сядешь — раньше выйдешь».

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#глобальное противостояние #россия против сша #частный бизнес
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