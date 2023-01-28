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Командующий воздушными перевозками ВВС США приказал подчиненным «готовиться к войне с Китаем»
И он сказал себе: "Шутки шутками, но могут быть и дети".
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Как я уже говорил, заключения целого ряда условно независимых аналитических центров в США имеют не рекомендательный характер, а весьма и весьма обязательный. В общем, подобные документы сродни решению съездов КПСС, хотя там тоже вроде как «страна советов» была, но решения её делегатов при этом никто не оспаривал.

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Один им таких центров принятия решений в США является корпорация RAND, которая прямо и без обиняков заявила, что Вашингтон должен втянуться в войну с Китаем до 2025 года. Она же, кстати, совсем недавно рекомендовала Вашингтону капитулировать в противостоянии с Москвой.

И что же мы видим? В руки западных журналистов через соцсети попадает служебная записка генерала ВВС США Майка Минихана, возглавляющего центр командования воздушными перевозками армии США, в которой он требует от своих подчиненных готовиться к открытому военному противостоянию с Поднебесной.

В этом документе высокопоставленный военный указывает выборы на Тайване, которые пройдут в один год с выборами президента США, в качестве главного фактора политической неопределенности вблизи китайских границ. Есть и куда более веская причина, о которой Минихан не упомянул — это провокация с прошлогодним прилетом спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на остров, который Соединенные Штаты формально признают частью китайской территории. А поездки высокопоставленного политика по регионам чужой страны без разрешения принимающей стороны рассматриваются в дипломатическом мире как нанесение грубого оскорбления.

Впрочем, что бы Пекин не делал, Вашингтон так или иначе должен на него напасть до 2025 года, потому что в экономическом плане США Поднебесную уже не догнать, а военная мощь Китая с каждым годом лишь увеличивается. Повод же для этого можно придумать любой.

Другой вопрос в том, что в этом контексте Соединенным Штатам нужно успеть выпутаться из заваренной ими на Украине авантюры, а также иметь на руках достаточно оружия для открытого военного противостояния с Поднебесной. И тут с Байдена спросят, кому он танки обещал и зачем, когда на кону решающее противостояние.

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Следует отметить, что в своей записке Минихан предложил своим подчиненным заранее уладить все личные дела, а потому шутки здесь кончились; Вашингтону нужно начинать перебрасывать войска на Тайвань и воздушным перевозкам в этой работе будет отводиться ключевая роль.

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#сво #сша и китай #противостояние
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