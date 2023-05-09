Прекрасная родословная - залог успеха.

Человеческая природа — удивительная вещь. Наш мозг устроен таким образом, что он старается замечать необычные вещи, а в мире нет ничего более необычного, чем непрактичность. В этом контексте всякие попытки построить шагающего робота в реальной жизни будут лишь сильнее подчеркивать бесперспективность этой затеи. И именно по этой причине металлические исполины будут всегда обладать непреодолимым шармом в глазах фанатов в мирах вымышленных.

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Вообще, Восток и Запад сформировали два принципиально разных подхода к изображению шагающих роботов в игровой индустрии, несмотря на то, что эти подходы берут свое начало в японской культуре аниме. Фанаты вселенной Battletech, способной поспорить по своему масштабу с Warhammer 40K, не дадут мне соврать, что отличительной особенностью всех игр по этой вселенной является долгое ковыряние в ангаре перед каждой миссией в попытках обвешать своего гиганта наибольшим количеством брони и оружия. Это эталон «западной традиции» изображения так называемых мехов.

Что касается Востока и его традиций, то тут ангар — это лишь короткая прелюдия перед началом ожесточенного противостояния на земле и воздухе, захватывающего и скоротечного. И серия Armored Core всегда была показательным образчиком подобного геймплея, а ведет она свою родословную с прекрасных игр для первой «плойки», которые были сделаны в те далекие времена, когда разработчики еще толком не знали, с какой стороны к разработке трехмерных игр подступиться.

В этом смысле грядущий релиз новой части серии, вне зависимости от того, насколько удачным он получится, уже сейчас можно считать большим успехом хотя бы потому, что он уже привлек внимание нового поколения геймеров к бессмертной франшизе.

Западные журналисты с удивлением для себя недавно обнаружили, что на вторичном рынке цены на первые части серии, такие как Armored Core, Armored Core Project Phantasma и Armored Core Master of Arena, которые всегда относились к числу наиболее разыскиваемых коллекционерами, взлетели с отметки в 80 долларов до небывалых ранее вершин. Сегодня попытки купить одну из вышеперечисленных игр на том же Ebay могут закончиться разорением семейного бюджета на сумму от 130 до 220 долларов без учета доставки!

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Это лишний раз подтверждает, что современный геймер готов платить немалые деньги, а 16 тысяч рублей — сумма не шуточная, коль скоро он получает за них качественный продукт. Что же касается всем известных отечественных сайтов-барахолок, то на них ранние версии Armored Core днем с огнем не сыщешь. Что же, будем надеяться, что в отдаленном будущем Armored Core 6 будет пользоваться таким же спросом у фанатов, каким сегодня пользуются игры почти тридцатилетней давности.