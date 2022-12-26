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Назван лучший способ приобщиться к вселенной Warhammer 40,000
Как получить настольный опыт, но при этом не потратить целое состояние? Оказывается, что способ есть, хотя совсем дешевым его и не назовешь.
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Если в годы жизни вождя мирового пролетариата самым главным видом искусства было кино, то сегодня пальму первенства самого важного искусства уверенно держат компьютерные игры. Если когда-то лицензию на производство игр по своей главной франшизе налево и направо раздавала Lucasfilm, разумно полагая, что хотя бы у небольшого процента «осчастливленных» разработчиков нет-нет да получится сделать что-то путное, то теперь по этому пути пошла Games Workshop.

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Решение, вне всяких сомнений, правильное и в ближайшее время мы увидим множество потенциально интересных релизов, но все-таки нельзя отрицать, что WH40k — это вселенная настольная. Как никак, а играть в игры по WH40k — это все равно что читать книги по «Звездным воинам». Да, ощущения сравнимые, но есть существенные отличия. С другой стороны, я не могу понять, как люди во вполне себе солидном возрасте могут позволить себе собирать армию, красить её, ехать на игру, а потом еще целый день тратить на расстановку и сражения. Нет, занятие это интересное, но слишком уж затратное, особенно в тех случаях, когда у вас в городе желающих «погонять в ваху» вдруг не нашлось. А как же тогда быть с «настольным» опытом?

И тут нам на помощь приходит другая легендарная франшиза — Magic the Gathering, о проблемах которой я недавно писал. В этой игре существует формат, который позволяет играть большими колодами (по сто карт), игнорируя при этом постоянное обновление пула карт, необходимых для «нормальной» игры. Кстати, формат этот придумали сами игроки, которые устали от безграничной жадности создателей игры.

Так вот, недавняя коллаборация Games Workshop и Hasbro подарила нам четыре колоды в стиле Warhammer 40,000, которые, несмотря на конский ценник, достаточно быстро разошлись в магазинах. Оно и не удивительно, ведь покупатель не только имеет возможность одновременно приобщиться к двум легендарным франшизам настольного мира, но еще и делает неплохое такое вложение в собственное будущее, ведь коллаборации между крупными компаниями случаются достаточно редко, потому что большую часть времени они тратят не на попытки действовать сообща, а на выяснении того, кто и сколько кому должен денег.

Но самое приятное в данной коллаборации — это не то, что при условии сохранности карт у вас будет неплохая возможность деньги не только сохранить, но и приумножить, и не отсутствие необходимости изображать из себя орангутана с краской и кисточками, а возможность бросить одну из таких колод в сумку, отправляясь куда-то по делам, чтобы потом на обратной дороге домой заглянуть в клуб настольных игр в надежде застать там желающих поиграть в «комэндер».

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13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Короче говоря, мы видим тот редкий случай, когда рекламные слоганы не врут, потому что коллаборация между Magic the Gathering и Warhammer 40,000 — это и правда один из лучших способов приобщиться ко вселенным двух легендарных франшиз.

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#warhammer 40.000 #warhammer 40 #кки #mtg #tcg
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