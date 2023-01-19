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Команда инженеров продемонстрировала, почему боевые мехи — это дело отдаленного будущего
Робототехника вещь не только увлекательная, но и разорительная.
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Если вы думали, что краудфандинг мертв, то я вас разочарую — он живее всех живых, просто переехал на один всем известный видеохостинг. Логика железная: зачем платить деньги непонятно кому и сидеть ждать контент, когда контентом могут быть чьи-то попытки сделать конечный продукт, да и в процессе наблюдения за творческими потугами «подопытного», тоже можно много чего узнать. Ведь не случайно же древняя поговорка гласит о том, что бесконечно можно наблюдать лишь за тремя вещами...

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Особенно это хорошо усвоила команда инженеров с канала Hacksmith Industries, которая на строительстве всевозможных непрактичных машин на потеху публике смогла набрать оглушительные 13 миллионов подписчиков. Следует отметить, что в западном сегменте сети любой видеоблогер, кто смог набрать больше 300 тысяч, считается крупным. А тут такая цифра!

В общем, подобно Икару, который не послушал советов отца и полетел на солнце, обладая лишь скрепленными воском крыльями, наши герои решили, что нет такой вещи, которая была бы им не под силу, а потому они решили построить членистоногого робота-паука, способного перевозить взрослого человека.

Долгое время считалось, что главное препятствие на пути изготовления подобных страшилищ — это отсутствие должных вычислительных мощностей, способных синхронизировать движения шести ног, однако на это я мог бы ответить, что не далеко ушедший от калькулятора компьютер советского шаттла «Буран» спокойно сажал корабль, обладающий аэродинамикой кирпича, в торец полосы. Главное, программиста хорошего найти.

Но наши герои решили все проверить на своей шкуре и с помощью болгарки и сварочного аппарата соединили шесть экскаваторных стрел в импровизированного паука.

Спустя полтора года и бесконечные поломки гидравлики, замену мотора, развлечения с ошибками в программном коде и прочие проблемы, энтузиасты вынуждены были признать, что, несмотря на обилие спонсоров и канал с астрономическим числом подписчиков, приносящий огромный доход, дальнейшие попытки заниматься шестипалым чудищам приведут их к неизбежному банкротству.

Глядя на подобные потуги невозможно не проникнуться еще большим уважением к нашим конструкторам-оружейникам, которые еще недавно ничего кроме карандаша и чертежной доски под рукой не имели, создавая при этом потрясающие по своей сложности устройства. Все-таки это тот случай, когда один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать.

Кроме того, нужно с сожалением признать, что боевые мехи — это дело отдаленного будущего, потому что одно шагающее устройство способно разорить компанию средней руки без всяких мелких и крупных объектов, летящих в его сторону.

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