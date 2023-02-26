Тем, кто считает сложившуюся сегодня на международной арене обстановку беспрецедентной, хочется напомнить, что Москва уже побеждала коллективный Запад и делала это не однажды. Но мы возьмем наиболее релевантный пример, а именно пример Войны во Вьетнаме. Правда, тогда она победы добилась лишь работая в тесном тандеме с Пекином, но я неслучайно назвал этот пример наиболее релевантным.

По сути, самая богатая и индустриально развитая страна на планете, а по результатам Второй мировой войны в руках у США оказалось 80% всего золотого запаса мира, пыталась подавить сопротивление коммунистических стран, но последние просто-напросто отказались сдаваться, вынудив тем самым Вашингтон признать поражение. В этой связи представители нашей дипломатии не лукавят, когда говорят о том, что СВО — это экзистенциальное противостояние с Западом, потому что выступающие за построение многополярного мира страны не собираются сдаваться США ни при каких условиях.

Но не желать сдаваться и победить — это не одно и то же. Так как же будет выглядеть победа над коллективным Западом в практической плоскости? Давайте понаблюдаем.

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Вот, казалось бы, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признает свои ошибки и берет назад свои слова о том, что «Германия находится в состоянии войны с Россией», но стоит ей поговорить восемнадцатого февраля с министром иностранных дел КНР Ван И, который предупреждает её о «риске новых техногенных происшествий», как Анналена начинает буквально-таки сыпать угрозами в адрес Москвы.

А тут еще и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что наступает время, когда "трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств".

После этого коллективный Запад снова стал угрожать Москве, в том числе и поставками оружия «незалежной», и снова принялся вводить против неё новые санкции. Проще говоря, Москва и Пекин поддерживают западный политический истеблишмент в эмоционально неустойчивом состоянии, толкая его на все новые и новые необдуманные шаги.

Понятно, что у подобных шагов будет много противников, даже среди тех, кто никогда ни к России, ни к Китаю симпатии не испытывал. И «партии войны» с каждым разом нужно будет не только прилагать больше сил, чтобы продавить новые авантюристские шаги, но и заниматься подавлением несогласных. В конечном итоге рост количества последних приведет к параличу американских политических институтов, что, кстати говоря, и стало причиной окончания Войны во Вьетнаме. Поэтому не верьте тем, кто говорит, что Россия собирается победить Украину, потому что у неё совсем другой противник и другая тактика.