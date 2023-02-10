Ситуация в ЮАР и правда сложилась тупиковая, тем более, что произошло это в разгар общемирового кризиса.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Выступая перед своими соотечественниками, южноафриканский президент Сирил Рамафоса сообщил о бедственном состоянии энергетики страны, которое вынудило правительство ввести режим национального бедствия на всей территории ЮАР. По словам политика, проблемы с электроснабжением начались не вчера и копились многие годы, что в итоге и привело страну в её нынешнее положение.

реклама

СМИ сообщают, что веерные отключения электричества в крупных южноафриканских городах стали ежедневным явлением в последние недели, что побудило местные винодельни и другие предприятия озаботиться обеспечением собственных потребностей в электричестве путем покупки генераторов и установки электробатарей. Очевидно, что подобные затраты негативно скажутся на ценах на их продукцию, что снизит их конкурентоспособность и усугубит и без того тяжелую ситуацию еще сильнее.

Со своей стороны, правительство озабочено тем, что недостаток электричества приведет к нарушению цепочек поставок еды и медикаментов, что может поставить ЮАР на грань гуманитарного кризиса. Управляемая государством компания Eksom, на долю которой приходится 80% всей электрогенерации в ЮАР, имеет в своем распоряжении 14 видавших виды угольных электростанций, которые со своими задачами уже давно не справляются.

СМИ сообщают, что веерные отключения были частью повседневного быта в ЮАР на протяжении последних пятнадцати лет, но нынешнюю ситуацию местные жители называют «худшей в истории».

Неудивительно, что на этом фоне Претория взяла курс на резкое сближение с Москвой, поскольку разговоров об «общих демократических ценностях» и дружеских похлопываний по плечу, которыми славятся западные политики, для разрешения накопившихся в ЮАР проблем совершенно точно недостаточно.

В ситуации, когда Китай не успевает выполнять все те обещания, которые он успел раздать, Москва внезапно оказывается весьма и весьма щедрым инвестором, как мы уже это видели на примере Ирана.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Более того, Россия не только обладает технологиями, позволяющими обеспечить стабильную электрогенерацию в масштабах целой страны, но еще и опытом строительства объектов в трудных с климатической точки зрения регионах мира. В этом контексте не стоит удивляться, что Претория наотрез отказывается проводить совместные учения с Пентагоном, но при этом исправно тренируется вместе с российскими и китайскими войсками, чего никогда раньше не было.