Выступая перед своими соотечественниками, южноафриканский президент Сирил Рамафоса сообщил о бедственном состоянии энергетики страны, которое вынудило правительство ввести режим национального бедствия на всей территории ЮАР. По словам политика, проблемы с электроснабжением начались не вчера и копились многие годы, что в итоге и привело страну в её нынешнее положение.
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СМИ сообщают, что веерные отключения электричества в крупных южноафриканских городах стали ежедневным явлением в последние недели, что побудило местные винодельни и другие предприятия озаботиться обеспечением собственных потребностей в электричестве путем покупки генераторов и установки электробатарей. Очевидно, что подобные затраты негативно скажутся на ценах на их продукцию, что снизит их конкурентоспособность и усугубит и без того тяжелую ситуацию еще сильнее.
Со своей стороны, правительство озабочено тем, что недостаток электричества приведет к нарушению цепочек поставок еды и медикаментов, что может поставить ЮАР на грань гуманитарного кризиса. Управляемая государством компания Eksom, на долю которой приходится 80% всей электрогенерации в ЮАР, имеет в своем распоряжении 14 видавших виды угольных электростанций, которые со своими задачами уже давно не справляются.
СМИ сообщают, что веерные отключения были частью повседневного быта в ЮАР на протяжении последних пятнадцати лет, но нынешнюю ситуацию местные жители называют «худшей в истории».
Неудивительно, что на этом фоне Претория взяла курс на резкое сближение с Москвой, поскольку разговоров об «общих демократических ценностях» и дружеских похлопываний по плечу, которыми славятся западные политики, для разрешения накопившихся в ЮАР проблем совершенно точно недостаточно.
В ситуации, когда Китай не успевает выполнять все те обещания, которые он успел раздать, Москва внезапно оказывается весьма и весьма щедрым инвестором, как мы уже это видели на примере Ирана.
Более того, Россия не только обладает технологиями, позволяющими обеспечить стабильную электрогенерацию в масштабах целой страны, но еще и опытом строительства объектов в трудных с климатической точки зрения регионах мира. В этом контексте не стоит удивляться, что Претория наотрез отказывается проводить совместные учения с Пентагоном, но при этом исправно тренируется вместе с российскими и китайскими войсками, чего никогда раньше не было.