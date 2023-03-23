Пришел, увидел, они проиграли...

Понятное дело, что получать под дых неприятно всем и в любой жизненной ситуации, но когда ты получаешь на орехи от своего бывшего соратника — это особенно обидно. В принципе, я не знаю, какими еще словами можно описать заявление главы южноафриканского МИД Наледи Пандор, которая заявила, что российский лидер является одним из лидеров БРИКС, а потому он может спокойно посетить Преторию с визитом, несмотря на выдачу Международным криминальным судом ордера на его «арест».

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Более того, глава южноафриканской дипломатии указала на двойные стандарты, которые давно стали отличительной чертой работы МУС, что бросает тень на деятельность этой организации как таковой.

Вообще, заявлений наших высокопоставленных политиков о том, что попытки арестовать российского лидера будут расцениваться как объявление войны России, было бы достаточно для того, чтобы раз и навсегда про решение МУС забыть. В конце концов, ни одна страна в мире даже близко не смогла приблизиться к созданию того внушительного стратегического арсенала, которым владеет Россия.

Конечно, западные политики могут говорить какие угодно глупости, но среди высокопоставленных западных военных дураков нет точно, а потому все понимают, чем «дело пахнет».

Но получить подобное заявление от бывшего ближайшего союзника Великобритании и США, приправленное словами о двойных стандартах коллективного Запада, — это дорогого стоит.

Фактически мой прогноз полностью оправдался, потому что подобным заявлением Претория четко показала, что роль одного из учредителей БРИКС ей куда важнее, чем любые похлопывания по плечу, которые им могут прислать из-за океана.

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В этом смысле уже совсем скоро можно ожидать появление ЧВК «Вагнер» на территории ЮАР, бойцы которой будут следить за тем, чтобы никакие попытки государственного переворота в этой стране не увенчались успехом. Благодаря совместным учениям ВМФ КНР, РФ и ЮАР возможность ВМФ США «демонстрировать флаг» в Индийском океане будет существенно ограничена. В общем, Претория прочно и надолго вошла в сферу влияния России и Китая, чему невозможно не радоваться.