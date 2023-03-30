Чудес не бывает, все в этой жизни закономерно.

Любопытно, что когда мои знакомые возмущаются относительно того, что Москва могла бы сделать в той или иной геополитической ситуации, они никогда не могут ответить на вопрос, откуда должны были взяться те силы, которые позволили бы России играючи достичь своих целей.

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В любом деле все и всегда решают кадры, однако не очень понятно, откуда эти кадры брать, тем более что тяжелое наследие девяностых годов прошлого века еще долго будет преследовать нашу страну, ведь о подготовке будущих специалистов в то нелегкое время думали единицы.

К счастью, не мы единственные испытываем проблемы с кадрами. Судя по новостям из США, проблема рекрутского набора в американскую армию стоит настолько остро, что высокие чины буквально-таки упрашивают отцов и матерей американских семейств «повлиять на своих чад». Всеобщий призыв в США закончился во времена Вьетнамской войны, когда в армию еще попадали толковые люди, которые не очень-то хотели в ней служить, но головой думали.

Сегодняшние американские контрактники — это люди, загнанные на социальное дно, которые рассматривают армию как некую разновидность социального лифта. При этом они не думают, что им придется воевать за свою страну. Их основная задача — не сойти с ума в бетонном мешке американской базы, покинуть которую можно только в составе закованного в броню конвоя и которую изредка обстреливают какие-нибудь проиранские формирования.

Единственный, кто ведет на Востоке реальную боевую работу, судя по отчетам Пентагона, — это какие-нибудь сотрудники ЦРУ, которые испытывают страсть к переодеванию в местных и лазанью по горам, но эти навыки на Украине им пригодиться не могут, да и не поедут они туда, где им реально может что-то угрожать.

Следовательно, западные наемники на Украине — это люди, которые не смогли воспользоваться вторым шансом, полученным ими после службы в контрактной армии, не нашедшие себя в гражданской жизни, люди, которым нужна психологическая помощь. При этом весь их боевой опыт сводится к умению как-то себя занять в закопанном под землю бункере. В общем, римским легионом здесь даже не пахнет.

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По сравнению с ними бойцы ВСУ — это просто суперсолдаты, вывезти которых Запад точно не забудет при оставлении «незалежной». Стоит ли удивляться, что Министерство обороны России раз за разом сообщает об уничтожении очередной партии «наемников», которые и правда верили, что они отправляются на древнюю славянскую землю «на сафари».