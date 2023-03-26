Вывеска британская, деньги индийские.

Все-таки никто так хорошо не изучил своих вчерашних поработителей, как индусы, которые даже в годы холодной войны могли позволить себе дружить с Советским Союзом и США одновременно, в то время как любая другая страна мира за подобную «наглость» должна была дорого поплатиться.

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Индусы чаще всего делают ставку на заносчивое высокомерие англосаксов, что позволяет им достигать поистине беспрецедентных успехов. Вот какая еще страна света может нарастить спутниковую группировку до полутора тысяч спутников и при этом не столкнуться с противодействием «последнего гегемона»? Вот и я думаю, что это под силу только Индии.

На проверку же все до банального просто, ведь формально группировкой в 616 гражданских спутников владеет британская компания OneWeb, которая провозгласила своей целью предоставление широкополосного мобильного Интернета в самых отдаленных уголках света. Правда, учредителем британской компании и главным её владельцем является индийский бизнес-гигант Bharti Enterprises, который входит в список крупнейших операторов мобильной связи в мире.

Более того, спутники OneWeb на орбиту с недавнего времени выводят исключительно индийские тяжелые ракеты LVM3, которые отправляются к звёздам со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на индийском острове Шрихарикота.

Понятное дело, что раз спутники производятся и запускаются в Индии, то никто проверять, в какой комплектации они на орбиту отправились, не будет, точно так, же как никто не будет официально документировать всех тех возможностей, которыми эти спутники обладают.

Кстати, недавно очередная LVM3 вывела на орбиту еще 36 спутников, формально принадлежащих британской OneWeb. Таким образом, Нью-Дели развивает свои ракетные технологии, наращивает группировку гражданских спутников, предоставляя при этом британцам хвастаться «своими» достижениями из центрального офиса OneWeb в Лондоне.

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Понятное дело, что Вашингтон, который не только не хочет ссориться с Британией, но и всячески пытается отсрочить неизбежное сближение Нью-Дели и Москвы, предпочитает демонстративно смотреть в другую сторону.