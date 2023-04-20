Можно было сделать круто, а сделали "для галки".

Помнится, лет этак 12 назад я освещал узкоспециализированную конференцию по документообороту для одного отечественного издания. Любопытно, что в среднем обычный журналист гораздо лучше знает, что происходит в той или иной отрасли, чем профильный специалист, потому что у последнего просто нет времени регулярно посещать специализированные мероприятия.

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Но речь не об этом, а о том, что уже тогда стало понятно, что цифровизация документооборота уперлась плечами в отечественные реалии, когда каждое министерство создало свою закрытую информационную систему, но для того чтобы передать документы из одной системы в другую, их нужно было распечатать, отправить по почте, чтобы затем снова сканировать.

Не знаю, чем там все закончилось, но догадаться несложно. В этом контексте сегодняшнее выступление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Государственной думе относительно реализации программы создания «цифрового рубля» вызывает целый ряд закономерных вопросов.

В частности, Набиуллина заявила, что в ближайшее время все желающие смогут попробовать «электронный рубль», который от обычного будет отличаться только тем, что при переводах в этой валюте не будет взиматься комиссия, при этом сумма ежемесячного пополнения цифрового рубля не должна превышать трехсот тысяч единиц привычной нам отечественной валюты.

Тут стоит подчеркнуть, что если бы Набиуллина заявила о том, что Россия начинает эмиссию цифрового рубля, обеспеченного золотом, то все инвесторы мира дружно бы рукоплескали главе российского Центробанка, включая инвесторов американских. Ну а что, последние тоже не хотят погибать в профессиональном смысле вместе с долларом.

Более того, я выступаю против того, чтобы ругать на каждом углу Эльвиру Сахипзадовну, что наши СМИ начали делать с легкой руки одного известного отечественного экономиста. Можно не сомневаться, что если первые лица обещали «разорванную в клочья» российскую экономику, то делали они это не ради красного словца, а команда Набиуллиной сыграла не последнюю роль в том, что мы сейчас дружно не переживаем новые 90-е годы.

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Но все-таки местечко под названием Оккам не зря подарило научной мысли принцип, который постулирует бессмысленность бесцельного умножения сущностей. Есть рубль, есть возможность использовать его в электронном виде, есть доллар, есть биткоин, но обеспеченного золотом рубля (или же юаня) пока нет. В этом смысле «цифровой рубль» - это ненавязчивое предложение перейти в мир безналичный, который ничего нового в плане функционала российскому населению не дает. Более того, с момента объявления Набиуллиной, я буду значительно чаще расплачиваться наличностью, чтобы ни у кого не возникало иллюзий относительно моего согласия/несогласия на полную цифровизацию.