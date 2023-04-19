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Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
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Оживленное обсуждение возможных западных поставок западной бронетехники на Украину не прекращается с начала года. Однако общая медийная шумиха никак не меняет тот факт, что единичные случаи завоза Киеву диковинных образцов западных танков и бронетранспортеров никак не может изменить ход СВО.

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Если пара «стальных монстров» не могла кардинально повлиять на ход Первой мировой, когда эффективные средства поражения бронетехники отсутствовали как класс, то что уж тогда говорить про день нынешний и нашу передовую армию, которая подобных средств имеет вагон и маленькую тележку.

Впрочем, даже сама западная риторика о том, что «весь цивилизованный мир» стремится помочь «незалежной» любой ценой, на проверку не выдерживает никакой критики. Потому что Вашингтон танки на Украину не завозит, а, напротив, вывозит их оттуда.

Так, пользователи социальной сети Reddit обнаружили российский танк Т-90 на обычной заправке в штате Луизиана. Пользователи сети предполагают, что речь идет об оставленной в 2022 году машине, которая попала в руки 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что военные не стали бы бросать столь ценные образцы оружия без охраны посреди белого дня, однако один из жителей штата сфотографировал приклеенную на танк накладную, в которой говорится, что танк был отправлен из польской Гдыни в американский штат Техас.

В графе получатель значится испытательный полигон в Абердине, где американская армия проводит обстрелы различных видов вооружений, но все это может быть просто забавой какого-нибудь коллекционера, который захотел поставить у себя на поле для гольфа «артефакт Третьей мировой войны», чтобы позабавить соседей.

Так или иначе не приходится сомневаться в том, что в отсутствии сколько-нибудь заметного количества западных танков на вооружении ВСУ 92-й бригада не отказалась бы от возможности использовать свой грозный трофей на поле боя вместо того чтобы передавать его американцам.

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Тот факт, что американцы позволяют себе бросать среди бела дня на заправке собственность Министерства обороны РФ, лучше, чем что либо другое, говорит о нынешнем положении дел на международной арене.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша #т-90 #т-90а
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