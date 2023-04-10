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Оборудованные комплектом JDAM украинские бомбы показали свою неэффективность из-за российских РЭБ
Ну и кто после этого "последний гегемон"?
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Считается, что еще со времен Второй мировой войны американцы вводят в бой наземные силы только после двухдневного артиллерийского и авиационного налета. Подобная манера ведения войны обусловлена не «трусоватостью» звездно-полосатых «демократизаторов», как считают некоторые, а способностью государства подобную «роскошь» оплатить.

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Впрочем, по мере ослабления западных экономик способность коллективного Запада вываливать на головы противника тонны взрывчатки, как они это делали в Лаосе, изрядно ослабла. Тут-то американцам и пришли на помощь высокие технологии, благодаря которым они научились превращать обычные авиационные бомбы в «умные» боеприпасы. Все, что для этого нужно — специальный набор под названием JDAM да американская система глобального позиционирования GPS.

Да вот ведь какая незадача, Россия обладает на сегодняшний день самыми современными комплексами радиоэлектронной борьбы, которые делают из бомбы «умной» вполне себе бомбу обыкновенную, которая интеллектом не блещет.

Фактически беспомощность американских технологий перед российскими системами РЭБ признал западный медийный гигант NBS NEWS, цитируя «секретный» доклад, который якобы «уплыл» из высоких западных кабинетов, сорвав тем самым несуществующее контрнаступление ВСУ.

Понятно, что подобные вбросы должны обладать признаками правдопобности, а потому в них должны содержаться и достоверные сведения, такие как информация о том, что оснащенные комплектом JDAM украинские бомбы показали свою неэффективность в ходе СВО из-за российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

Тут следует отметить, что пока Китай демонстрирует все новые и новые гиперзвуковые системы вооружений, которые у него «неожиданно» появились, Иран смог недавно отразить атаку на важный военный объект с помощью собственных комплексов РЭБ. Другими словами, можно не сомневаться, что у КНР и КНДР подобные системы тоже каким-то «чудесным образом» появились на вооружении.

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А значит, не зря Вашингтон готовит общественное мнение к сдаче Тайваня, потому что без своих умных «игрушек» американцы ни против России, ни против её союзников воевать не могут. Такие вот «секретные» утечки.

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#украина #сво #глобальное противостояние #росссия против сша
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