Казалось бы, все вполне очевидно...

По сути, специальная военная операция свелась сегодня к тому, что Киев полностью исчерпал все свои ресурсы, включая ресурсы человеческие, а потому сейчас пытается распылить остатки своих частей на как можно большее число укреплений. Как правило, для штурма этих укреплений требуется взрывчатка в том или ином виде, которую нужно произвести и доставить на фронт. Ведь по факту ВСУ бесцельно тянут время, надеясь на то, что у России закончатся деньги на производство боеприпасов.

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В этом смысле попытки киевских частей выйти в чистое поле и схлестнуться в честном бою с российскими подразделениями были бы настоящим подарком для ВС РФ, которые сэкономили бы время, силы и человеческие жизни в таком противостоянии. В частности, на несостоятельность западной риторики о грядущем контрнаступлении ВСУ указал в социальных сетях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что теме украинского контрнаступления уделяется чрезмерное влияние, при том что в России она ни у кого не должна вызывать поводов для беспокойства. Глава Чечни отметил, что он был бы рад, если бы Киев решился на подобный шаг, ведь помимо того, что контрнаступление требует огромных ресурсов, его невозможно провести без ощутимых потерь. Более того, Кадыров признался, что российские военные часто угадывают шаги и приемы противника, что вкупе с хорошо укрепленными позициями ВС РФ дает прекрасные результаты.

Тут хочется напомнить, что за месяц до позорного бегства США из Афганистана, которое сегодня активно обсуждают западные СМИ, американский президент Джо Байден заверил американскую общественность, что ни при каких обстоятельствах она не увидит повторение позорного бегства США из Сайгона 1975 года. Месяц спустя случилось то, что, по мнению американского верховного главнокомандующего, случиться «никак не могло».

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В этом контексте все рассуждения про контрнаступление ВСУ, всевозможные «секретные документы», которые якобы были «украдены» в самый неподходящий момент — это не более чем способ отвлечь внимание от того бедственного положения, в котором оказались украинские военные. Хорошо хоть, Байден пока не заверяет американскую общественность в том, что повторение бегства из Сайгона не случится в Киеве.