Теперь настала очередь коллективного Запада выражать озабоченность.

Если мы вспомним главное требование ВТО к любой стране, которая пыталась присоединиться к Всемирной торговой организации, то заключалось оно в предоставлении доступа транснациональным корпорациям на рынки стран-участниц объединения. В этой связи опыт России, которая вроде как западные компании взашей со своего рынка не выпихивала, но при этом с началом СВО они взяли и чудесным образом куда-то испарились, выглядит крайне заманчиво для других стран.

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Говорить об этом можно на примере Бразилии, которая сначала объявила об отмене налогообложения на экспорт «черного золота» из страны, а затем, когда объем экспорта нефти за первые три недели марта чудесным образом вырос на 75% по сравнению с показателями этого же периода предыдущего года, Бразилиа объявила о возвращении пошлин.

По данным бразильского информационного агентства ANBA, налог на продажу нефти будет восстановлен на уровне в 9,2% на ближайшие четыре месяца после заявления министра финансов Бразилии Фернандо Хаддада о необходимости подобных мер. Проще говоря, бразильское правительство получит почти десять процентов с уже проданных рекордных 9,4 миллионов тон нефти.

Стоит ли говорить, что большинство игроков на бразильском рынке — а это в большинстве своем крупные американские компании — крайне недовольны подобным решением? Shell, на пару с бразильской дочкой компании TotalEnergies, выразили свой решительный протест правительству Луиса Инасиу Лула да Силвы. Но и что толку, коль скоро аналитики убеждены, что налог — это мера не временная, а постоянная? Но даже если они неправы, то всего за четыре месяца бразильский бюджет получит свыше одного миллиарда долларов доходов.

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Представители Shell заявили, что неожиданные решения, которые принимаются «без консультаций с представителями отрасли», могут негативно повлиять на привлекательность Бразилии с точки зрения инвесторов, вкладывающих деньги в разведку и добычу углеводородов. Но вот тут-то у Луиса да Силвы все схвачено, поскольку после достижения соглашения с Пекином о расчете в юанях вопрос о том, кто будет вкладывать деньги в добычу нефти в Бразилии, уже решен, а если какие-то западные компании примут решение о своем уходе с бразильского рынка нефти, ну так скатертью дорога.