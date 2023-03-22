Если не брать в рассмотрение Великобританию и США, которые остаются более-менее верны старым англосаксонским заветам, все остальные страны Запада сегодня более всего напоминают семью, которая решила дружно сесть на диету, но затем внезапно встретилась в полном составе ночью у холодильника.
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Хотя Варшава и продолжает призывать ко всем мыслимым и немыслимым антироссийским шагам, последовательные точеные удары российскими ракетами по объектам энергетической инфраструктуры Украины убедили польское руководство в том, что ему не стоит торопиться ввязываться в вооруженное противостояние с Москвой. А если так, подумали польские власти, то почему бы тогда не торговать с Россией?
В итоге польские журналисты внезапно для себя выяснили, что в первой половине 2022 года объемы польского экспорта в Россию последовательно снижались, достигнув отметки в двести миллионов долларов за месяц в апреле прошлого года.
Однако затем поляки начали последовательно наращивать объемы экспорта в страну, которую они продолжают ругать денно и нощно, продавая ежемесячно товаров на сумму, превышающую 300 миллионов долларов.
В итоге, по данным европейского агентства «Евростат», Польша заняла третье место по объемам экспорта в Россию по итогам 2022 года, уступив пальму первенства Италии и Германии. Таким образом, Польша получила за двенадцать месяцев торговли с Москвой прибыль в размере 4,7 миллиарда долларов!
Правда, объем российского импорта в Польшу за этот же промежуток времени существенно упал, поскольку Варшава в основном закупала у России энергоносители. В процентом соотношении российские доходы от торговли с Польшей сократились на 61%, в то время как Будапешт, который последовательно отстаивает куда более взвешенную позицию относительно Москвы, всего за год поднялся с тринадцатой позиции в рейтинге европейских импортеров российских энергоносителей на третье!
Если мы вспомним про Испанию, которая буквально-таки купается в российских углеводородах, можно заметить интересную тенденцию: Россия покупает товары у тех стран, у кого это делать выгодно, но дает заработать на своих энергоносителях только тем государствам, которые умеют «выбирать выражения». Глядишь, такими темпами мы спустя какое-то время начнем и от наших польских соседей слышать добрые слова в свой адрес.