Дружить не только приятно, а еще и выгодно!

Если не брать в рассмотрение Великобританию и США, которые остаются более-менее верны старым англосаксонским заветам, все остальные страны Запада сегодня более всего напоминают семью, которая решила дружно сесть на диету, но затем внезапно встретилась в полном составе ночью у холодильника.

реклама

Хотя Варшава и продолжает призывать ко всем мыслимым и немыслимым антироссийским шагам, последовательные точеные удары российскими ракетами по объектам энергетической инфраструктуры Украины убедили польское руководство в том, что ему не стоит торопиться ввязываться в вооруженное противостояние с Москвой. А если так, подумали польские власти, то почему бы тогда не торговать с Россией?

В итоге польские журналисты внезапно для себя выяснили, что в первой половине 2022 года объемы польского экспорта в Россию последовательно снижались, достигнув отметки в двести миллионов долларов за месяц в апреле прошлого года.

Однако затем поляки начали последовательно наращивать объемы экспорта в страну, которую они продолжают ругать денно и нощно, продавая ежемесячно товаров на сумму, превышающую 300 миллионов долларов.

В итоге, по данным европейского агентства «Евростат», Польша заняла третье место по объемам экспорта в Россию по итогам 2022 года, уступив пальму первенства Италии и Германии. Таким образом, Польша получила за двенадцать месяцев торговли с Москвой прибыль в размере 4,7 миллиарда долларов!

Правда, объем российского импорта в Польшу за этот же промежуток времени существенно упал, поскольку Варшава в основном закупала у России энергоносители. В процентом соотношении российские доходы от торговли с Польшей сократились на 61%, в то время как Будапешт, который последовательно отстаивает куда более взвешенную позицию относительно Москвы, всего за год поднялся с тринадцатой позиции в рейтинге европейских импортеров российских энергоносителей на третье!

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если мы вспомним про Испанию, которая буквально-таки купается в российских углеводородах, можно заметить интересную тенденцию: Россия покупает товары у тех стран, у кого это делать выгодно, но дает заработать на своих энергоносителях только тем государствам, которые умеют «выбирать выражения». Глядишь, такими темпами мы спустя какое-то время начнем и от наших польских соседей слышать добрые слова в свой адрес.