Вот любит наше руководство неразрешимые загадки загадывать.

Хотя я до сих пор уверен, что западных танков в сколько-нибудь товарных количествах мы на Украине не увидим, Вашингтон с удовольствием бросил бы в жерло конфликта не только истребители стран-союзников, но и свои собственные. Уже сейчас понятно, что ставка в США будет делаться на F-22 Raptor, поэтому отправить F-35 и F-16 на Украину в надежде попытать удачу в конфликте с Москвой американцам формально ничего не мешает.

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Более того, в летчики-истребители набирают людей с особым складом характера. Это люди, которые всегда готовы идти на риск, хотя они и делают это обдуманно. Поэтому набрать желающих «попытать свои силы» в бою с нашими асами тоже труда составить не должно. В конце концов, изображали же советские летчики «китайских добровольцев» в Корейской войне, так что мешает раздать американским пилотам украинские разговорники, а английский мат в эфире объяснить недюжими лингвистическими талантами украинских добровольцев, которых, кстати, уже сейчас учат летать на западных истребителях. Правда делается это не ради «незалежной», а чтобы ВВС США имели кадровый резерв, но это уже дело десятое.

Проблема только одна — аэродромы. Обычно она решается довольно легко, поскольку Вашингтон не просто так платит астрономические суммы за эксплуатацию одиннадцати авианосцев. Однако не только российский, а теперь еще и китайский гиперзвук превратил эти огромные плавучие сараи в бесполезную груду металла. Значит, нужно найти такую страну в Европе, с территории которой могли бы взлетать истребители.

Только как это сделать в ситуации, когда российские официальные лица наперебой заявляют, что мы дойдем туда, куда дойти потребуется. До Варшавы? До Варшавы! До Берлина? До Берлина! До Парижа? Дойдем и до Парижа, слава богу, исторический опыт имеется.

Вообще, в рядах желающих воевать с Россией Польша всегда занимала лидирующие позиции, но одно дело — воевать стрелочками на карте и совсем другое — сидеть в обесточенной столице и наблюдать демонстрации возмущенных жителей города, привычный распорядок жизни которых внезапно оказался нарушен.

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В этой связи сообщения в СМИ о том, что Львовская область Украины обесточена, практически полностью нужно воспринимать исключительно как напоминание нашим вчерашним партнерам о том, что бывает с теми, кто пытается для Вашингтона таскать каштаны из огня. Неслучайно же маркетологи говорят, что не нужно недооценивать силу наглядной демонстрации. Вот и я думаю, что не нужно.