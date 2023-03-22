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Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Китайский лидер сделал прозападным силам "ручкой".
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Я уже рассказывал о том, что представленный Пекином мирный план по урегулированию конфликта на Украине был составлен таким образом, чтобы Соединенные Штаты никогда бы с ним не согласились. Проще говоря, план был нужен для того, чтобы американцы показали себя как недоговороспособная сторона, а не для того, чтобы позволить Киеву или Вашингтону выскользнуть из тех экономических силков, которые для них уготовила Москва.

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Соединенные Штаты не в состоянии и дальше содержать за свой счет Украину, а Киев так долго рассуждал о том, что он «воюет с Россией», что украинские политики не могут позволить себе отказаться от воинственной риторики. Все это устраивает не только Россию, но и Китай, а потому помогать своим геополитическим противникам ни Москва, ни Пекин не собираются.

В общем, недаром американцы любят так часто повторять пословицу о том, что «бесплатных завтраков не бывает», коль скоро даже геополитические противники Вашингтона её выучили. Все, что в этой ситуации остается американцам — старательно делать вид, что это они контролируют действия Пекина.

Мол, дорогие китайцы, даже не думайте поставлять России какие бы то ни было виды вооружений, даже если вы и вовсе не собирались этого делать. Если Си Цзиньпин отправляется в Москву, то он обязательно должен позвонить дедушке Байдену по прилету, а после возвращения к себе домой в Пекин позвонить Зеленскому и предложить тому сколько-нибудь приемлемые для Украины условия.

Только генеральный секретарь КНР даже и не думал никому звонить, ни до своего отправления в Москву, ни после. Китайский лидер не просто так отправился с длинным визитом в Россию, ему нужно было показать всему мировому сообществу, которое рассчитывает не только на китайские товары, но и на китайские инвестиции, кто является самым главным союзником Пекина.

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В этом смысле отсутствие контактов с Вашингтоном и Киевом — это тоже сигнал всему мировому сообществу относительно того, кого нужно по возможности обходить стороной. Как показал пример с Канберрой, которую за антикитайскую риторику Пекин лишил почти на два года возможности импортировать уголь в Поднебесную, китайцы не будут делать громкие угрозы и заявления подобно тому, как это делали американцы. Си Цзиньпин будет подавать миру сигналы, и в этом смысле трехдневный визит Си в Москву, как и украинский президент Зеленский, прождавший впустую на телефоне не один день, — все это «толстый намек на тонкие обстоятельства».

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#украина #сво #глобальное противостояние #россия и китай #свобода
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