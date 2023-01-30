Как ты сову не мучай, а на глобус она все равно не налазит.

Пока американская НКО Jamestown Foundation говорит о спаде украинского ВВП по итогам 2022 года на 30%, Дэвид Урень, один из ведущих австралийских экономистов, еще в ноябре прошлого года оценивал спад украинского ВВП на уровне до 40%. При этом этот же экономист оценил экономические показатели некогда богатейшей советской республики до начала СВО и пришёл к неутешительному выводу, что они были приблизительно равны показателям островного государства Фиджи.

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Военные расходы Киева за последний год выросли вполовину, при том что налоговые отчисления сократились на четверть. Jamestown Foundation отмечает, что общий объем средств, предоставленный Киеву его западными союзниками в 2022 году, равняется 122 миллиардам долларов, в то время как в денежном исчислении украинский ВВП в 2021 составлял 200 миллиардов.

При этом если Киев тратил на оборону 1% ВВП в 2009 году, то к 2021 году этот показатель вырос до 6%. Когда же в следующем году Украина увеличила объем трат вполовину, она получила показатель в 9% ВВП вдобавок к спаду в 30-40%. То есть половина из двухсот миллиардов выпала, при этом какая-то часть из 122 миллиардов выданной в кредит помощи до Украины все-таки дошла. То есть дебет с кредитом у нас хоть как-то сходится.

Теперь смотрим прогноз на этот год и узнаем от того же Jamestown Foundation, что экономическая поддержка Украины в этом году «вырастет» до 38 миллиардов долларов, при этом Европейский союз должен заплатить 20 миллиардов, в то время как заваривший эту кашу дядя Сэм возьмет на себя 10. По прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2023 года вырастет на 1%. Нисколько не ясно, как это возможно, учитывая что СВО пока даже и не думает заканчиваться, но допустим. Таким образом, до конца года Киеву нужно где-то изыскать еще 60 миллиардов долларов, чтобы закрыть огромную зияющую дыру в бюджете.

При этом за прошедший год киевские бандформирования потеряли почти весь свой парк бронетехники, составлявший около тысячи боевых машин пехоты и до двух тысяч танков. Все это «добро» досталось Украине от Советского Союза и сейчас более всего напоминает груду металлолома. При этом тот же доклад корпорации RAND, о котором я недавно рассказывал, открыто заявляет, что способность ВС РФ наносить ракетные удары вглубь украинской территории сильно ограничат возможность западных союзников Киева привлекать инвестиции на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, а деньги там требуются существенные.

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Проще говоря, коллективный Запад самым натуральным образом обессилел и теперь беспомощно ждет, пока Москва возьмет Украину себе на баланс и займется её восстановлением. Однако я бы на подобную благосклонность на их месте рассчитывать не стал. Что называется, как хотите, так и финансируйте.