Кто там обещал, что мы обязательно "бахнем"?

Выражение «англичанка гадит» прочно вошло в русский язык еще во времена Александра Суворова, которому многие и приписывают авторство этой фразы. Для ставшего империей крошечного острова существование неподалеку самой большой страны в мире всегда было раздражающим фактором, а сдержанными жители Туманного Альбиона чаще всего оказываются только на словах.

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В этой связи решение британского правительства о том, что оно поставит Киеву снаряды с сердечником из обедненного урана стало очередной подлостью, которую англосаксы сделали России. Американцы, кстати сказать, не стеснялись применять боеприпасы из обедненного урана в ходе своих военных похождений в последние два десятилетия, но они очень скоро обнаружили, что, помимо прекрасных бронебойных качеств, подобные боеприпасы могут похвастаться способностью заражать радиацией не только экипаж пораженной таким снарядом цели, но и экипаж стреляющий. В общем, применение этого ноу-хау в американской армии очень быстро свернули.

Что означает, что подобных снарядов как на американских, так и на британских складах осталось очень много. А кого и как подобные снаряды будут теперь заражать радиацией на славянской земле англосаксам, в принципе, безразлично. Лондон поставил как свои, так и американские снаряды Украине по красному ценнику в кредит, а дальше — хоть трава не расти.

Понятное дело, что наше руководство уже заявило о возможном ответе. Но каким он может быть по отношению к стране, которая с русскими испокон веков никаких дел старается не вести, просто для того чтобы иметь возможность делать Москве гадости?

Вообще, Великобритания находится сейчас в крайне щепетильном положении, поскольку после того как Соединенное Королевство вышло из ЕС, между Северной Ирландией, которая по-прежнему подчиняется Лондону, и государством Ирландия появилась нерегулируемая граница. Нерегулируемая она потому, что британцы как огня боятся ирландских борцов за независимость, которые могут снова прибегнуть к насилию, если кто-то осмелится заявить им, что в Ирландии будет установлен контрольно-пропускной режим.

Вообще, последние ядерные испытания Советский Союз провел в 1990 году, а российское государство их и вовсе никогда не проводило. Понятно, что если Москва примет решение о проведении испытания ядерного устройства, это произведет в западном информационном пространстве эффект разорвавшейся бомбы. Тем более что большинство американцев старшего возраста с самого детства учили бояться нашего ядерного оружия, заставляя их в школе прятаться под парту от ядерного удара Москвы.

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Понятно, что подобные испытания ни предвыборной кампании Байдена в США, ни переговорному процессу Великобритании и ЕС по поводу Ирландии способствовать не будут. А самое главное, мы сможем заявить, что не мы первые занялись радиоактивным заражением окружающей среды, нас, можно сказать, заставили. И пусть потом Лондон сам объясняется со своими союзниками.