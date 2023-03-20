Одними только Эльбрусами и молитвами живем...

Международная обструкция Советского Союза в первые годы его существования была во много раз более серьезной, чем то, что сегодня коллективный Запад пытается изобразить по отношению к России. И тем не менее молодая «Страна советов» покупала целые предприятия легкой промышленности на капиталистическом Западе и успешно их привозила на Родину.

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В этом контексте когда в современном мире кто-то начинает говорить о «страшных» западных санкциях, меня разбирает юмор. Когда даже так называемые «элитные» бренды всю свою продукцию сегодня производят в Китае, сколько-нибудь серьёзно рассуждать о том, кто и что Москве запретит — это нелепо. Даже если на секунду предположить, что Тайвань — это отдельное образование, которое слушается Вашингтон, последний все равно не может и никогда не сможет позволить себе не торговать своей продукцией с Поднебесной. А все, что есть на китайском рынке, есть и на российском. Что же касается металлов, продовольствия и энергоносителей, то все это имеется у Москвы в таких количествах, что она эти ресурсы экспортирует.

В этом смысле разговоры об «уходе западных компаний» из России были нужны лишь для оказания психологического давления на население нашей страны. Удивительно, что журналисты такого серьезного и, вне всяких сомнений, авторитетного издания, как Tom’s Hardware, этим разговорам поверили.

Тем любопытней читать их удивленные заметки о том, что российский рынок железа по-прежнему чувствует себя прекрасно, и что на долю отечественных производителей железа в 2022 году приходилось «только» 9% рынка. Вообще, я не помню, когда отечественные производители последний раз достигали столь впечатляющих результатов, а тут «всего».

Более того, отмечает издание, продажи процессоров в 2022 году в России ничем не отличались от тех цифр, которые отечественный рынок показал в 2021, хотя официально ни AMD, ни Intel на российском рынке больше никак не представлены.

Издание сообщает, что на долю китайских Lenovo и Huawei в прошлом году приходилось 38% железного рынка в России, еще 35% оставили за собой «тайваньские» MSI, Acer и Asus, в то время как «американские» Apple, Dell и HP довольствовались 19% рынка. В общем, санкции оказали нулевой эффект на российский рынок железа, поскольку даже падение спроса на «американские» компании я склонен списывать на их сомнительную репутацию, а не на волю «всемогущего» Вашингтона.

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