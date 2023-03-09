Несмотря на санкции, Россия чувствует себя прекрасно.

Помнится, как во время неспокойных дней лета 2020 года белорусский президент Александр Лукашенко буквально-таки на пальцах объяснял рабочим бастующих предприятий, что в современном мире потеря своей доли рынка способна обанкротить любое предприятие, потому что в новых реалиях никто никого ждать не будет.

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Любопытно, что европейские политики подобной заботы о своем рабочем классе в прошлом году не проявили, когда в ЕС вводились всевозможные ограничения и рестрикции против нашей страны и прежде всего против её нефтедобывающей отрасли.

Да, Евросоюз прошел прошлую зиму без социального взрыва или крупных социальных потрясений, но мелкие детали ускользнули от взгляда обывателя. Как, к примеру, быть с тем, что на короткое время Китай в 2022 году из крупного импортера алюминия превратился в экспортера, поскольку предприимчивые дельцы вывозили поставленный в КНР российский алюминий прямо из особой экономической зоны до того, как он успевал пройти таможенное оформление.

Понятное дело, что Пекин, который пытается избавиться от западных денежных знаков путем скупки всевозможных природных ресурсов, быстро эту лавочку прикрыл, но факт остается фактом.

Одновременно с этим в прошлом году в США начался настоящий бум по сбору и переработке консервных банок, поскольку американская промышленность начала испытывать недостаток в том же самом алюминии. В чем же было дело?

А дело было в том, что европейская промышленность потеряла возможность производить алюминий по конкурентоспособным ценам из-за высоких расценок на энергоносители. А между тем для плавления этого металла требуется температура в 660 градусов, которую, казалось бы, не так уж и сложно обеспечить даже в домашних условиях.

По этой причине не стоит удивляться данным Евростата о рекордных объемах торговли между Москвой и Брюсселем в прошлом году, которые достигли отметки в 258 миллиардов евро. Одновременно с этим экспорт российских товаров в ЕС вырос на четверть, в то время как импорт европейских в нашу страну упал на 40%.

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О чем это говорит? Об остановке европейского производства с последующим замещением выпадающих из производственной цепочки компонентов за счет российского импорта. Да, от зависимости от российских углеводородов Европа в каком-то смысле избавилась, но при этом она попала в другую зависимость, разорвать которую будет значительно более сложно. В этом смысле о мифах про «страну-бензоколонку» в скором времени можно будет забыть.