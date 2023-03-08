Ассоциаций с Первой мировой становится все больше.

Изучая официальные данные Министерства обороны США о поставках снарядов на Украину, западные журналисты внезапно для себя обнаружили, что, помимо самых разнообразных систем вооружения, Вашингтон поставил Киеву миллионы снарядов различных калибров, включая снаряды для артиллерийских систем калибра 155 мм.

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В этой связи авторитетное американское издание The American Conservative сообщило, что расположенный в Вашингтоне аналитический институт под названием Центр стратегических и международных исследований еще в середине прошлого года указывал на истощение американских запасов, которое, по мнению его исследователей, могло вынудить Вашингтон достать со складов устаревшие виды вооружения, о состоянии которых даже сотрудники центра ничего внятного сказать не могли.

В свете этого американские журналисты из упомянутого выше издания решили посчитать, сколько времени потребуется американскому ВПК для восполнения запасов одних только артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

В данный момент, при круглосуточной работе без выходных всех предприятий по производству снарядов в США, уровень производства снарядов указанного калибра не превышает 14 тысяч единиц в месяц. Таким образом, даже если бы СВО прекратилась завтра, Вашингтону понадобилось бы больше шести лет на восстановление запаса снарядов для артиллерийских систем.

Если взять в рассмотрение тот факт, что американские военные вполне себе официально готовятся к битве за Тайвань вкупе с замечаниями различных аналитиков о том, что американское военное командование недооценило ту роль, которую старый добрый «бог войны» будет играть на современном поле боя, ситуация получается тупиковая.

Издание отмечает, Вашингтон планирует потратить два миллиарда долларов на доведение уровня производства снарядов до 20 тысяч единиц калибра 155 мм в месяц в этом году, чтобы затем достигнуть отметки в 90 тысяч в месяц к 2025 году. При этом даже если подобный план увенчается успехом, а военное строительство — дело непростое, то на восполнение опустошенного за прошлый год запаса у американских военных ушло бы 11 месяцев, отмечает издание The American Conservative.

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Что касается гаубиц M777, которые этими снарядами стреляют, то тут ситуация еще более сложная, поскольку Центр стратегических и международных исследований еще в середине прошлого года указывал на истощение запаса этих орудий, в то время как их производство на данный момент даже не ведется.