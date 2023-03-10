Что называется, никто его за язык не тянул.

По-моему ни для кого уже не секрет, что в американском политикуме сколько-нибудь искренних друзей России просто нет. Единственное, в чем американские политики не сходятся, так это в тех способах, которыми Вашингтон будет отвоевывать свое звание «последнего гегемона».

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Представляющий Демократическую партию Джо Байден уверен, что он может заставить другие страны мира обслуживать интересы США, при том что Вашингтон полностью лишился своей промышленной базы, а потому даже средства принуждения других стран к повиновению вынужден будет скоро закупать зарубежом. Кому-то это может показаться не такой уж большой проблемой, но если в США и правда хотят замедлить темпы инфляции, то расходы американскому правительству придется снижать. Неслучайно же в СМИ появляются сообщения, что Вашингтон планирует сократить дефицит бюджета на астрономические 3 триллиона долларов в ближайшие десять лет. Впрочем, едва ли даже этих мер будет достаточно.

Со своей стороны, представляющий Республиканскую партию Трамп выступал за то, что Соединенным Штатам нужно сначала восстановить свою промышленную базу, а уже потом разбираться с остальными мировыми державами. Данный план выглядит плоховыполнимым, ввиду неспособности американской промышленности вытеснить путем честной конкуренции с мировых рынков китайцев, но все же он куда менее авантюрен, чем демократическая альтернатива.

В этом контексте бывшему американскому президенту было совершенно не интересно, в какие игры американская «партия войны» пыталась играть с Москвой в Восточной Европе. Это еще раз подтвердило его недавнее интервью кабельному телеканалу Fox News, в котором Трамп заявил, что «в крайнем случае» он готов был отдать Москве русскоязычные регионы Украины, лишь бы не втягиваться с ней в длительное противостояние.

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Любопытно, что сама телесеть эту часть интервью вырезала, однако полная его версия все-таки просочилась в Интернет. Подобные заявления со стороны человека, который имеет очень высокие шансы стать кандидатом Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, говорят об уверенности Трампа в собственных силах и силах своих сторонников, что еще раз показывает, что Байдену нужно как можно быстрее искать какого угодно завершения СВО, потому что времени у него нет.