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Законы об иноагентах в Грузии показывают дрейф в сферу влияния России
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Как человек, который не понаслышке знаком с грузинским менталитетом, я никогда не испытывал каких-то заблуждений относительно того, насколько сильны антироссийские настроения в Грузии. Скажем прямо, Москву в Грузии недолюбливают значительно сильнее, чем даже в самых западных областях Украины.

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Однако сейчас в странах СНГ происходит явление, которое, я уверен, западные аналитики назовут как-нибудь драматично, скажем, «эффектом Украины». Глядя на ту печальную судьбу, которая постигла сегодня Киев, вчерашние охотники сделать гадость России, пусть даже не за деньги, а просто ради собственного удовольствия, внезапно становятся образчиками благоразумия.

Понятно, что скоро Вашингтону понадобится новый кандидат на роль Украины, вот только их количество стремительно тает, как густой туман в предрассветной дымке.

В 2008 году Грузия уже пошла на авантюру в Южной Осетии, когда грузинские войска атаковали базу российских миротворцев, и нельзя сказать, что это решение президента Саакашвили не пользовалось поддержкой местного населения. Но эта авантюра дорого обошлась грузинскому народу, а потому желающих её повторять в грузинском политикуме нет.

Вот и получается, что при абсолютно проамериканских настроениях в обществе и проамериканских элитах Тбилиси медленно дрейфует в сферу влияния Москвы, просто потому, что иначе беды не миновать. Тем более что в Грузии тоже американские биолаборатории имеются, деятельность которых на Украине могла стать спусковым крючком к началу СВО.

Именно поэтому в Грузии попытались принять сразу два закона об иноагентах, один из которых подразумевал обязательную регистрацию СМИ как иноагентов в случае, когда 1/5 их доходов поступает из-за рубежа, а второй закон касался еще и физических лиц.

Вообще, подобные законы — это сугубо американское изобретение, однако американцы не любят, когда их принимают в тех странах, где Вашингтон пытается оказывать медийное влияние на политический дискурс.

Именно по этой причине западные политики осудили стремление правящей партии «Грузинская мечта» добиться от своих СМИ прозрачности. Когда же президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с официальным визитом в США, проамериканская оппозиция устроила в Тбилиси беспорядки.

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Застать своего партнера по переговорам в невыгодной для него позиции, когда тот находится вдали от дома, — это излюбленная тактика американцев, которую США однажды даже пытались использовать против Си Цзиньпина. В итоге Саломе выступила с обращением по телевиденью, пообещав отказаться от «ненужного» закона. Однако после этого скорость грузинского дрейфа «к российским берегам» лишь увеличится.

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#россия против сша #глобальное противостояние #грузия #кавказ
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