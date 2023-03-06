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Несмотря на то, что Европа относительно безболезненно пережила нынешнюю зиму, эксперты не питают особого оптимизма по поводу энергетических перспектив Старого Света. И тут стоит разделять журналистов, которые могут делать какие угодно предположения, и лиц, представляющих аналитические компании, которые зарабатывают деньги на точности своих прогнозов, а пессимистично настроены именно последние.

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Учитывая тот факт, что благодаря заявлениям официальных лиц мы знаем, что на восстановление всех четырех ниток двух газопроводов уйдет не менее года, следующую зиму Европа вынуждена будет справляться с обеспечением своих энергетических потребностей самостоятельно.

При этом несколько дней назад агентство Reuters сообщило, ссылаясь на информированные источники в правительстве РФ, что Москва может принять решение о консервации газопроводов.

По сути, Москва и Брюссель занимаются сейчас «игрой в гляделки», поскольку отсутствие решения о консервации давит на нервы европейским политикам, однако каждый следующий день морская вода наносит все больший и больший ущерб весьма недешевым трубам.

Однако однажды законсервированные «Северные потоки» нужно будет потом еще и расконсервировать, на что тоже должно уйти немало времени, а потом еще и восстанавливать, на что потребуется год. В этом смысле решение о консервации труб будет сигнализировать Брюсселю, что Россия когда-нибудь вернется на европейский энергетический рынок, но произойдет это крайне нескоро.

Наконец, есть вероятность принятия решения о немедленном начале восстановления подорванной американцами российской инфраструктуры, что в нынешних условиях невозможно сделать без существенных уступок ЕС.

В этом смысле западные СМИ, обращаясь к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, руководствовались не собственным любопытством, а желанием внести ясность в вопрос, собирается Москва прекращать «игру в гляделки» или нет.

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Однако в своей традиционной манере Песков ответил довольно обтекаемо, указав на то, что газопроводы «Северный поток» являются международным проектом, а решения об их консервации (или отсутствии таковой) должен принимать «Газпром». Что же, если кто-то и умеет потянуть интригу, так это нынешнее российское руководство, известное на весь мир своей несгибаемой выдержкой.