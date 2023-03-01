Военное строительство в США, скажем прямо, воображение не поражает.

Об эффективности американских РСЗО HIMARS, которые ВСУ получили возможность применять против российских военных где-то месяцев шесть назад, подробно смогут рассказать военные историки. Пока же достоверно известно только то, что ощутимого влияния на ход боевых действий они не оказали, несмотря на несколько случаев поражения ракетами, выпущенными из этой установки, оборудованных в блиндажах командных пунктов.

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Впрочем, совсем уж провальным их использование тоже не назовешь, чем активно пользуется западная пропаганда, которая на все лады расхваливает «революционное» применение HIMARS против России в зоне боевых действий.

На этом фоне американская корпорация Lockheed Martin заявила, что она поставила перед собой «революционную» цель по двухкратному увеличению производимых установок HIMARS в этом году, нарастив объем производства с 48 установок, произведенных в прошлом году, аж до 96 штук.

Для сравнения одна только Польша собирается закупить около 500 штук HIMARS, которые Варшава хочет установить на собственные колесные платформы, что должно позволить снизить их стоимость. А мы не говорим про Латвию, Литву, Нидерланды и других «друзей Вашингтона», которые тоже пытаются приобрести «волшебные установки», наряду с армией США.

Понятно, что такими темпами Lockheed Martin будет достаточно долго пытаться удовлетворить потребности потенциальных покупателей, при том что в декабре прошлого года на производство данных РСЗО правительством США было выделено 430 миллионов долларов. Скажем прямо, сумма для «американской военщины» не ахти себе какая, даже если речь идет о покрытии расходов на производство, а не о тех деньгах, которые корпорация сможет выручить с продажи.

Другими словами, американцы сами не верят в высокую эффективность этой установки, а потому массово наращивать её производство они не планируют. Для Вашингтона HIMARS на Украине — это возможность неприятно щелкнуть Москву по носу, организовав разовый обстрел какого-нибудь населенного пункта, командного поста, либо же склада с горючим или боеприпасами.

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Массово их применять, не имея возможности сохранять за собой господства в воздухе, американцы не будут. Чем и объясняются «рекордные» темпы производства этой РСЗО.