А что тут скажешь? На войне как на войне.

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Всем хорошо известна поговорка о том, что «на войне все средства хороши». В этом контексте следует понимать, что информационный фон, который сопровождает любую военную операцию — это ни разу не шутки, потому что от него будут зависеть человеческие жизни.

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Все мы помним растиражированную в СМИ новость о крупной денежной выплате, которая достанется любому, кто сможет захватить определенную модель западного танка в ходе СВО. Так вот, с фронта пришел результат данной медийной накачки, и у меня язык не повернется назвать его положительным.

Так, военный корреспондент Юрий Котёнок рассказал, что Первая Славянская бригада попыталась эвакуировать с поля боя подбитый под Авдеевкой польский БТР. Однако при отходе на исходные позиции бригады БТР взорвался. Не обошлось при этом и без человеческих жертв.

Следует отметить, что хотя ВС РФ сами уже не раз минировали собственную подбитую технику (что всякий раз становилось предметом самого живого обсуждения в сети Интернет) на захват вражеской техники на поле боя действовал жесточайший запрет. Более того, она всякий раз уничтожалась, чтобы избежать таких вот трагичных инцидентов.

Однако на фоне медийной шумихи строгие запреты, судя по всему, оказались забыты. Упомянутый выше военный корреспондент выдвинул вполне оправданное предположение о том, что данный подрыв является делом рук западных наемников.

Вообще, наблюдая за уже теперь неизбежной потерей Артемовска, украинские СМИ решили переключить внимание своей аудитории на Авдеевку, где идут ожесточенные бои, однако российские войска пока активных штурмовых действий не предпринимают, поскольку авиация не может спокойно работать по засевшим в городе боевикам.

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Вот и потребовалась украинским пропагандистам очередная «перемога», чем, судя по всему, и было продиктовано желание заминировать и бросить на поле боя весьма дорогую единицу западной бронетехники. Что же, на войне все средства хороши и об этом нужно помнить.