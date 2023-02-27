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Когда на Западе только запускалась заблокированная в России социальная сеть Twitter, многие высказывали свои опасения относительно того, что люди скоро совсем перестанут читать из-за небольшой длины сообщений, которые можно в неё выкладывать.

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Меня же, напротив, эта особенность Twitter всегда привлекала, ведь она толкала автора к тому, чтобы упаковать свои мысли в максимально компактную и привлекательную обертку из слов. Так, сын бывшего американского президента, американский предприниматель Дональд Трамп-младший недавно опубликовал в своем аккаунте в упомянутой выше социальной сети следующее сообщение:

 «Украина — это новая религия левых (верховный жрец Зеленский), которая заменила ковидные запреты (верховный жрец Фаучи), которые пришли на смену глобальному потеплению (верховная жрица Грета Тунберг)».

Казалось бы, что тут сложного? Одно предложение с достаточно прозрачным посылом, однако скрыто за ним куда больше, чем кажется на первый взгляд. Я помню, как где-то года четыре назад в разговоре с иностранными спикерами боялся даже вскользь коснуться темы глобального потепления, потому что реакция могла быть любой, вплоть до отказа от дальнейшего сотрудничества. 

В 2020 году вполне себе взрослые и образованные американцы и европейцы готовы были устраивать кулачные бои, выясняя вопрос, кто надел маску, а кто посмел этого не сделать. Сейчас это даже читать смешно, а тогда от подобного озлобления было как-то даже не по себе, потому что все это напоминало массовое помешательство.

Но вот что интересно: и в первом и во втором случае истерия продлилась где-то полтора года. И это не случайно, поскольку Запад сейчас использует радикальных фанатиков, чтобы поставить какой-то вопрос во главу угла и затем объявлять «еретиками» всех, кто в публичном поле хотя бы посмеет вопрос задать о том, а стоит ли эту тему вообще обсуждать. Таким образом, западным элитам удается уходить от обсуждения наиболее острых социальных вопросов, потому что силы противников этих элит идут на борьбу с диктатом радикальных фанатиков.

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Так было со сторонниками девочки Греты, так было со сторонниками Фаучи и так будет с выступающими в защиту Зеленского. Уже сейчас начинается накачка новой истерии — вокруг будущей войны за Тайвань, а это значит, что у западных элит есть где-то полгода, чтобы постараться как можно быстрее «закрыть» украинский вопрос, на что Дональд Трамп-младший и намекает.

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#сша #украина #сво #россия против сша #дональд трамп
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