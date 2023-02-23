Что называется, из огня да в полымя.

Говоря об уровне накала нынешнего политического противостояния в США, хочется отметить, что даже в разгар военного конфликта в странах третьего мира редкий лидер отважится проводить собственную инаугурацию в присутствии двадцати тысяч вооруженных сторонников, хотя бы потому, что это будет говорить о неуверенности будущего главы государства в собственной легитимности.

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Однако Джо Байден настолько опасался своих политических оппонентов, что на торжественной церемонии по случаю его вступления в должность на одно гражданское лицо приходилось пять военных. В общем, нынешний американский президент имеет все основания бояться Республиканскую партию как огня.

И, кстати говоря, не зря, поскольку Комитет по надзору Палаты представителей, который недавно возглавил республиканец Джеймс Комер, потребовал от исполнительной ветви американского правительства не просто отчитаться за то, каким образом были потрачены 113 миллиардов долларов, «выделенных на поддержку Украины» Вашингтоном с начала СВО, но и передать комитету условия всех договоренностей, которые уже были достигнуты с Киевом, а также информацию о том, где и как каждая единица американского оружия применялась. Комитет дал Белому дому, Госдепартаменту и Министерству обороны время до восьмого марта на предоставление всей запрашиваемой информации.

Нетрудно догадаться, что в случае, если полученный ответ Комитет по надзору не удовлетворит, то тогда Сенат просто заблокирует оказание какой-либо помощи Украине, будь то помощь военная или финансовая. Во всяком случае, все аргументы сейчас на руках у республиканцев, поскольку за двадцать лет войны в Афганистане Соединенные Штаты в общей сложности выделили на неё 146 миллиардов долларов, при этом все попытки по «выкармливанию самодостаточного правительства в Кабуле» заканчивались ежегодными коррупционными скандалами. А тут почти та же сумма была выделена всего за год, как же Республиканской партии в грязном белье не покопаться?

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Ситуацию упрощает то, что нынешний нацистский режим в Киеве — это детище рук Джо Байдена и представительницы госдепа США Виктории Нуланд. В свою бытность вице-президентом старику Джо предоставили «свободу рук» на Украине, чтобы держать его подальше от других дел администрации Барака Обамы. Следовательно, республиканцы ничем не рискуют, если спишут провалившийся поход против России на «погрязших в коррупции» упомянутых выше представителей Демократической партии.