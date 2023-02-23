Да, в такой ситуации сложно не задаваться вопросами о временах и нравах.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Взаимное ожесточение между командным и рядовым составом на фронте, где огнестрельное оружие имеется в избытке, никогда ни к чему хорошему не приводит. Это показал не только опыт Первой мировой войны, но и других конфликтов в самых разных исторических эпохах.

реклама

В связи с этим приказ главы минобороны «незалежной» Алексея Резникова о том, что из сотрудников военкоматов четырех украинских областей будут формироваться группы по 120 человек для последующей отправки на фронт, ничего, кроме разве что недоумения, вызывать не может.

После того как украинские военкоматы всеми правдами и неправдами отлавливали рядовых граждан для отправки на фронт, страшно подумать, сколько их сотрудники проживут среди тех, по чьей милости ни в чем не повинные мирные люди оказались в окопах.

Другая часть подписанного Резниковым приказа содержит указание заменить убывающих на фронт сотрудников военкоматов Ровенской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей офицерами, восстанавливающимися после тяжелых ранений, а также людьми, негодными к службе по состоянию здоровья.

Сложно представить, как больные военкомы будут теперь отлавливать здоровых «призывников» для отправки на фронт в указанных выше областях, и насколько беспринципно станут работать сотрудники военкоматов в других областях Украины, чтобы не повторить судьбу своих коллег.

Украина долгое время буквально-таки «закидывала телами» российские войска, поскольку ВС РФ на протяжении всего первого года СВО не обладали численным преимуществом над противником, а потому были весьма стеснены в маневре. Теперь же даже западные эксперты говорят о том, что «мобилизационный» ресурс Киева исчерпан, а потому украинским генералам придется забыть о численном превосходстве над российскими частями, участвующими в СВО.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Я уже как-то отмечал, что украинские мужчины в большинстве своем — люди спокойные и работящие, а если и были среди них фанатики, мечтающие сложить голову за заокеанского дядю Сэма, то они уже давно закончились. Теперь же количество желающих рискнуть жизнью ради непонятных чужих идеалов стремится к нулю, что и отражает описываемый выше приказ Резникова.