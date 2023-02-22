Коллективный Запад, скорей всего, "подобной наглости" даже не ожидал.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ни для кого не секрет, что с момента появления у Соединенных Штатов первых ядерных боеголовок, наша страна не только была главной целью для этих боезарядов, но и находилась все время в положении догоняющего.

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Коллективному Западу очень удобно было наращивать свой ядерный потенциал, все сильнее выматывая толком не пришедшую в себя после Великой Отечественной войны Страну Советов экономически и морально. Деньги, которые могли пойти на восстановление разрушенных городов и улучшение жизни простых людей, Москва вынуждена была тратить на наращивание своего военного потенциала.

Однако главный задира международной политики вскоре начал замечать, что «эти русские» не просто стали догонять Вашингтон, а обзавелись весьма себе увесистой ядерной дубиной, а потому как бы чего не вышло.

В итоге в США приняли на вооружение стратегию превентивного обезоруживающего удара, когда теперь уже современная Россия без какого-либо предупреждения или повода накрывается всем имеющимся у США арсеналом до того, как она успеет толком ответить.

Единственное, чего Вашингтону не хватало для нанесения такого удара — это ощущения собственной защищенности от возможного возмездия, для чего в Европе спешно возводилась система противоракетной обороны, которая должна была обеспечить перехват российских баллистических ракет, запущенных в ответ на удар по России.

В этом смысле всевозможные договоры об ограничении наступательных ядерных вооружений были выгодны обеим сторонам, поскольку одна получала снижение нагрузку на собственную экономику, в то время как другая могла спокойно заняться строительством своей противоракетной системы.

Сегодня, впервые в истории, Россия имеет преимущество в гонке вооружений, поскольку не только гиперзвуковые ракеты, но и умные ядерные торпеды позволяют говорить о гарантированном поражении всей территории США, притом что Вашингтон подобными системами не обладает.

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В этой связи приостановка действия последнего договора об ограничении наступательных ядерных вооружений, о которой российский президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию, — это удар перчаткой по лицу. Весьма, надо отметить, демонстративный, который призван показать Западу, что Россия больше не является догоняющим и сделает все, чтобы в этой роли никогда больше не оказаться. Загвоздка здесь только в том, что отвечать Вашингтону нечем, а политическая ситуация внутри США между тем продолжает накаляться.