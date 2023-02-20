Как там было у классика? - "Из искры разгорится пламя!"

Если говорить о митинге против военной помощи Украине, который прошел 19-го числа в американской столице, городе Вашингтон, то это было, вне всяких сомнений, выдающееся мероприятие. Ведь тут речь идет о том, что политические фигуры, которые раньше даже здороваться друг с другом отказывались, решили проглотить свою гордость и выступить единым фронтом на совместном мероприятии.

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При этом на митинге были представлены значимые фигуры как с левой, так и с правой стороны политического спектра, такие как Рон Пол, Крис Хеджес и даже Тулси Габбард, которая не только является бывшим кандидатом в президенты США, но и боевым ветераном американских вооруженных сил. Медийное освещение мероприятия проводили две крупных площадки — кабельный телеканал Fox News и интернет-портал InfoWars, который любит публиковать всевозможные теории заговора, но при этом остается крайне популярным в США.

По сути, мы наблюдаем единение самых разных политических сил, которые начинают понимать, что американский военно-промышленный комплекс не просто перестал перед кем-либо отчитываться, но и что у государства больше нет денег его содержать.

По сути, вопрос партийной принадлежности и политических взглядов теперь отходит на второй план, потому что митинг неслучайно называли «маршем против военной машины», ведь все прекрасно понимают, что стоит на кону. Ведь еще президент США Эйзенхауэр в 1961 году, покидая Овальный кабинет, открыто признался американцам в своем обращении, что военно-промышленный комплекс получил необоснованно большое влияние в американских политических кругах. Проще говоря, уже тогда американский президент был бессилен как-то на него повлиять. Когда же пришедший ему на смену Джон Кеннеди попытался «перекрыть кислород» американской военщине, его неожиданно убили.

В этом смысле участники марша в Вашингтоне прекрасно отдавали себе отчет в том, что тюремное заключение — это самое легкое, чем они могут отделаться, а потому их смелости можно только позавидовать.

Единственное, чего этому митингу не хватало, это большой толпы народу. По сообщениям в разных источниках, на митинг пришло от одной до десяти тысяч человек. Скажем прямо, не слишком-то и много.

Отчасти на количество участников повлияли показательные издевательства Демократической партии США над демонстрантами, захватившими Капитолий 6 января 2021 года, отчасти общее неумение «американской интеллигенции» собирать большие толпы народу.

Правда в США есть один политик, который умеет и любит собирать целые стадионы скандирующей публики. И это, конечно же, «оранжевый монстр» Дональд Трамп, который прекрасно знает о том, что американская публика съест даже старую подметку, если та будет завернута в американский флаг. Но бывший президент США — калач тертый, а потому сейчас он спокойно сидит и ждет, пока рафинированная публика преодолеет свои предупреждения и придет просить Трампа «княжить».

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Тогда антивоенное движение в США превратится в грандиозную по своим масштабам избирательную кампанию. Правда, не факт, что американский бюджет сможет кормить «незалежную» до самых президентских выборов в США 2024 года, но это, что называется, американцам думать надо было.