Как и всегда, наш пострел везде поспел.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В рядах желающих «найти и наказать» тех, кто якобы не действует в интересах России, особо силен лагерь желающих прекратить всякий транзит газа через территорию Украины. Впрочем, немало остается и тех, кто не готов расставаться с отечественными нефтью и газом по ценам, которые хотя бы немного ниже рекордных. Хотя представители и того и другого лагеря движимы искренней заботой об интересах нашей страны, неплохо было бы сначала разобраться в том, в чем эти интересы заключаются.

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Вашингтон был одержим идеей вышибить Москву с газового рынка Европы задолго до появления России, когда газом со странами «загнивающего Запада» торговал еще Советский Союз. Да куда там, целью страшной по своим масштабам и жертвам опосредованной войны против Сирии, которая началась еще в 2011 году и все никак не закончится, было строительство катаро-турецкого газопровода в Европу. Стоит ли говорить, что Москва зубами держится за этот рынок, потому что прекрасно знает, что стоит однажды с рынка уйти и уже не факт, что ты на него сможешь когда-нибудь вернуться.

Так, «Газпром» сейчас прокачивает 39,2 миллиона кубических метров через газоизмерительную станцию «Суджа» украинской ГТС, что на 60% выше показателей конца прошлого месяца. И это, на секундочку, в период резкого падения спроса на газ, который выразился в рекордном снижении цен на голубое топливо в ЕС. Сейчас цены на бирже TTF на 85% ниже рекордных значений августа 2022 года и на 35% ниже показателей начала года.

При этом как американские газовщики, так и европейские хранилища угодили в ловушку Москвы, когда в прошлом году и те и другие массово отказывались от фиксирования цены в долгосрочных контрактах, ожидая новых ценовых рекордов. Теперь же американские газовщики, добывающие нефть и газ куда более затратным методом гидравлического разрыва пласта, вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости. Агентство Reuters выражает уверенность, что это скажется не только на финансовой отчетности сланцевиков, но и на их планах на разведку новых месторождений.

Что касается европейских подземных хранилищ, то после того как их владельцы закачали максимальное количество дорогого американского газа под землю, они тоже отказались от долгосрочных контрактов в надежде на рекордные цены. Стоит ли говорить, что ни продавать газ себе в убыток, ни покупать новые партии из-за океана у них нет сейчас никакого желания.

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В общем, как и всегда, каким-то «магическим образом» ситуация складывается в пользу Москвы, которая сохраняет свое присутствие на европейском рынке, постепенно доводя до банкротства американских сланцевиков.