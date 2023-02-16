А я уж было начал грустить, что Жюль Верном сегодня больше никто не вдохновляется.

Все-таки американским разведчикам не позавидуешь. Вашингтон так долго использовал свое «разведывательное сообщество» для оправдания всяких баек и небылиц, что даже теперь, когда у него есть что сказать, для «легализации» информации ему приходится использовать не своих пресс-секретарей, а неких малоизвестных китайских диссидентов.

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Так, китайская диссидентка Дженнифер Зенг опубликовала на своем канале на одном всем известном видеохостинге то, что простой блогер знать никак не может. Учитывая, что после этого телеканал CNN начал издалека освещать ту же самую тему, можно не сомневаться, что американскую публику готовят к большим откровениям.

Так вот, как выяснилось, в структуре войск КНР существуют стратосферные войска, уже сейчас имеющие возможность запускать тысячи высотных аэростатов, стоимость которых ничтожно мала в сравнении со стоимостью тех средств, которыми эти аэростаты можно сбить.

Помимо слежки в реальном времени за ключевыми объектами инфраструктуры противника, данные аэростаты могут участвовать в обнаружении целей, а также наведении на них высокоточных боеприпасов. Последнее может пригодиться при потенциальной блокаде Тайваня со стороны КНР. Понятно, что американцы будут пытаться снабжать остров «по-тихому», однако им едва ли удастся прошмыгнуть мимо армады высотных наблюдателей, способных наводить ракеты на катера-нарушители.

Понятно, что прежде чем начинать операцию, Пекину необходимо было запустить в американское воздушное пространство парочку «пилотных» аэростатов, чтобы посмотреть на возможный ответ звездно-полосатой публики. Ответ получился не слишком-то убедительным, что должно было дать КНР основания для подготовки блокады.

А время для неё лучше и не выберешь, учитывая тот факт, что сейчас Вашингтон испытывает проблемы с поставками на Украину даже обыкновенных снарядов, а американские эксперты открыто признают, что быстрее чем за пару лет их производство наладить невозможно. А чем тогда Вашингтон будет снабжать мятежный остров?

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Дженнифер Зенг заявляет о том, что главная база стратосферных сил КНР находится на острове Хайнань, который ещё называют «китайскими Гавайями», а тут телеканал CNN выпускает статью про «неопознанную военную базу» на этом же острове. Понятно, что в следующих сериях медийного сериала западные журналисты «внезапно» узнают о ней много нового.