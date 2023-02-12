Что называется, из огня да в полымя.

Многие отмечают, что между американским и русским менталитетами есть много общего. К примеру, как в России, так и в США любят всевозможные поговорки и пословицы. И одна из них звучит следующим образом: «Если ты живешь в стеклянном доме, не нужно бросать камни».

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Впрочем, в Белом доме до недавнего времени слышать ничего не хотели про народную мудрость, ведь США были «последним гегемоном», с которым никто не смеет спорить. Ну, во всяком случае, так было до прошлой недели, ведь Пекин, запуская высотные аэростаты в воздушное пространство США, продемонстрировал всему миру, что король-то голый.

Для американцев китайские аэростаты над их головой — это большой стресс. Испытывая врожденную неприязнь ко всему чужеродному с Войны за независимость 1775 года, они еще недавно были уверены, что другие государства никак не могут дотянуться до их территории, поскольку устраивать ядерную войну в попытках доказать им обратное как-то никто пока не решился.

Китайцы в этом смысле поступили куда элегантней. Любой американский журналист вам скажет, что в США не интересуются новостями с других континентов, а тут заранее спланированная элитами новостная повестка оказалась никому не интересна, поскольку все обсуждают китайские аэростаты.

Первый с большим трудом сбили вблизи побережья Южной Каролины, в пятницу сбили аэростат над Аляской, теперь вот пришлось посылать F-22 в небо над Канадой, где он прикончил третий аэростат над рекой Юкон. Такое ощущение, что в Пекине переиграли в легендарную компьютерную игру 1994 года выпуска.

Вопрос в том, что Китай может шить аэростаты быстрее, чем американцы будут успевать их сбивать. Рядовые американцы в связи с этим будут ждать решительных действий от своего правительства. А что оно может сделать? Отказаться от китайских товаров в ситуации, когда по результатам прошлого года товарооборот между странами достиг рекордно высокой отметки в 690 миллиардов долларов? Начать войну на Тайване, когда Соединенные Штаты не могут даже на Украину поставить оружие в товарных количествах? Запретить TikTok? Выразить решительный протест?

Мало кто на Западе помнит, что ставшие империей за несколько тысяч лет до наступления нашей эры китайцы славились не только своей культурой, но и своими изощренными пытками. К примеру, пытку каплей воды, которая так полюбилась американским спецслужбам, придумали не где-нибудь, а в Древнем Китае.

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В этом смысле американским политикам не позавидуешь, поскольку американские СМИ требуют от них запрета на все китайское, но если это требование выполнить, то американское общество потребления будет вынуждено привыкать к виду пустых полок в магазинах. А делать между тем что-то надо.