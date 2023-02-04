Ловушка захлопывается, доводы разума не возымели эффект.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Когда Гегель произносил свою известную фразу о том, что «история повторяется дважды, сначала в виде трагедии, потом в виде фарса», он даже не подозревал, насколько сильно он был прав.

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Взять хотя бы Сталинградскую битву, на годовщине победы в которой Владимир Путин недавно сделал Западу весьма грозное предупреждение. Советские войска поймали в Сталинградском котле весьма страшного зверя, которого достаточно сложно было удержать. Но сколько командующий 6-й армией вермахта Паулюс не просил у Гитлера разрешения на прорыв из кольца окружения, его он так и не получил.

Решение фюрера было абсолютно понятно: чудовищные потери в ходе прорыва должны были подорвать боевой дух всего Третьего рейха, но еще сильнее его подорвали зачистка «котла» советскими войсками с последующей сдачей выживших.

Ситуация сегодня в Донбасской области складывается похожая. Еще в самом начале СВО, быстро оценив смертоносную силу российских ВКС, украинская бронетехника забилась в города на оккупированной Киевом части Донбасса, пользуясь перерывами между вылетами российских ВКС, о которых Киев узнавал благодаря американским спутникам.

Появление украинской колонны на открытом участке местности означает её немедленное уничтожение, а выходить из Артемовска иначе как колонной окруженные в городе подразделения ВСУ не могут.

Понятное дело, что создатель легендарной российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин историю знает прекрасно и понимает не только значение того психологического удара, которым обернется ликвидация группировки в осажденном Артемовске, но он еще и понимает необходимость ликвидации киевских частей здесь и сейчас, а не в каком-то другом городе, который тоже нужно будет штурмовать ценой человеческих жизней.

Именно поэтому он обратился в своем Телеграм-канале к украинскому не клоуну с ироничным воззванием:

Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре.

Понятное дело, что фюрер из Зеленского получился не ахти себе какой, но мы не должны забывать, что по его команде пошли на смерть сотни тысяч людей. Впрочем, и гости к нему приехали соответствующие: делегация Европейской комиссии во главе с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, которая имеет в активе лишь дружбу с Меркель и скандальное прибывание на посту министра обороны ФРГ. Не стоит забывать, что успешные политики остаются в представляемых ими странах, в то время как в Европейскую комиссию уходят те, кто избраться у себя на родине не может, потому что в "высший орган" в ЕС политиков назначают, а не избирают.

После продолжительной бессодержательной встречи, потому что ничем больше, кроме согласия на начало переговоров о членстве в ЕС, Европа помочь Украине не может, Зеленский заявил, что ВСУ из Артемовска отходить не будут.

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А это означает, что просьба Пригожина оказалась выполнена: группировка ВСУ в осажденном городе теперь обречена.