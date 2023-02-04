Как говорится, западных "вояк" никто за язык не тянул.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Все-таки приятно иногда почитать нормальные западные издания, которые не устраивают клоунаду, не делают пасы руками, а обсуждают вопросы конкретно и по сути. Взять хотя бы все еще пока авторитетное американское издание Foreign Policy, которое совсем недавно изучало перспективы отправки планирующих бомб GLSDB на Украину.

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Издание открыто признает, что бомбы эти, которые при наличии специальной установки можно выстреливать с земли, нужны Киеву для нанесения ударов по объектам в Крыму, то есть для оказания психологического воздействия на население нашей страны, а вовсе не для военных целей.

Впрочем, источники издания в Министерстве обороны США достаточно скептически относились к перспективам передачи данного боеприпаса Киеву, учитывая вероятные сроки их поставки на Украину, а это минимум девять месяцев. По мнению собеседников издания, через год подобные боеприпасы будут Украине без надобности, что может говорить только об одном — американские военные уверены в скором продвижении ВС РФ вглубь украинской территории.

Планирующая бомба GLSDB, которая является относительно свежей совместной разработкой американской корпорации Boeing и шведской компании Saab, может выстреливаться на расстояние до 150 километров как с замаскированных, так и с защищенных позиций, после чего, набрав достаточную высоту, бомба планирует на цель с помощью GPS-наведения. Западные журналисты в восторге от её способности «поражать цели на обратном склоне холма», но дроны и обычная артиллерия делают это ничуть не хуже.

Одобренная Белым домом в последнем пакете помощи Киеву, данная бомба отсутствует у американцев в сколько-нибудь товарных количествах. Через девять месяцев, по данным издания, Украина сможет получить две установки для запуска M26 и 24 бомбы, а к концу 2024 года американцы смогут «подвезти» уже двенадцать установок и 750 бомб. Это если «военка» сможет последние произвести, потому что сейчас у них наблюдаются серьезные проблемы с тем, чтобы просто доставить существующие образцы на территорию некогда братского нам государства.

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Понятно, что подобные объемы никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажут, а добить до территории РФ, по мнению Министерства обороны США, через девять месяцев они уже не смогут. Впрочем, американское военное ведомство понять можно. Если «умные бомбы» станут жертвами наших комплексов РЭБ, проект можно будет закрыть как «не оправдавший ожидания», все-таки воевать с Россией — это не пуштунов по пещерам гонять. А так можно бомбы где-нибудь на складе «потерять», а к Пентагону и без того много претензий по поводу «утерянного на складах».