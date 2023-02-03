Лишних тренировок у расчетов ПВО не бывает.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

С самого начала специальной военной операции так называемый коллективный Запад пытался оказывать постоянное психологическое давление на население нашей страны, заставляя все новые и новые компании заявлять о своем уходе с российского рынка.

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Однако скоро желающие жертвовать свои финансовым благосостоянием ради удовлетворения хотелок дяди Сэма закончились и в информационном пространстве наступила тишина. А между тем никакого другого способа победить Россию, кроме как попытаться сломить волю российского народа к сопротивлению, у Вашингтона нет. США не могли победить СССР, имея существенное военное и экономическое преимущество над страной, которая за свой счет кормила не только братские республики, но еще и половину земного шара. Сегодня Россия, по большей части, кормит только себя и продолжает наращивать отрыв от США в военных технологиях.

Вот и не придумали в Вашингтоне ничего лучше, чем науськивать ВСУ на обстрелы мирных российских городов, что не удивительно, ведь это именно по их указке украинские бандформирования восемь лет утюжили артиллерией города бывших ДНР и ЛНР. Видимо, эксперты по психологическим операциям армии США не смотрят российских сериалов, в одном из которых очень верно подметили: «Так прозвучала команда «наших бьют», а я привык команды исполнять».

Вот и ранним утром третьего февраля губернатор брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар по Стародубскому муниципальному округу Брянской области. Губернатор отметил, что российские ПВО сбила четыре ракеты ВСУ, жертв и разрушений нет. На месте падения ракет работают оперативные службы.

Ранее ВСУ попытались нанести удар по нефтепроводу «Дружба» в Новозыковском районе Брянской области с помощью баллистической ракеты «Точка У», однако и эта ракета не достигла своей цели, поскольку была успешно перехвачена российскими ПВО.

Только в самом начале специальной военной операции ВСУ смогли нанести результативный удар по нефтехранилищу в самом Брянске, однако с того момента эффективность работы российских сил противовоздушной обороны неуклонно растет, что заставляет не только ВСУ, но и заокеанских спонсоров украинских бандформирований скалить зубы в бессильной злобе.

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