Главное, чтобы они еще что-нибудь не взорвали, а в остальном с ними и так уже все ясно.

Всякий раз, когда в СМИ появляются сообщения о том, что Пентагон не может отчитаться за какую-либо сумму, что-то у меня внутри содрогается. Нет, дело не переживаниях за бессонные ночи как проверяющих, так и проверяемых, а в том, что в 2001 году Пентагон тоже не мог отчитаться за «незначительную сумму» в 2,3 триллиона долларов, а затем в ходе терактов одиннадцатого сентября пассажирский Боинг каким-то образом преодолел все системы ПВО самого защищенного здания в мире, проделал ровненькую дыру в стене, нисколько не повредив при этом идеального газона, и уничтожил отдел, отвечающий за финансовую документацию. Объяснить подобную «удачу» американских военных никто не берется до сих пор.

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Вот и сейчас, когда я читаю сообщения о том, что Пентагон не может отчитаться за 220 миллиардов долларов бюджетных денег, я всякий раз представляю еще какое-нибудь летательное средство, которое может точным попаданием взять и решить все проблемы американских военных с отчетностью.

Хотя все проблемы одним летательным средством не решишь, коль скоро аналитик издания Reason по имени Эрик Боэм открыто признает, что Пентагон не смог пройти ни одной аудиторской проверки с 1981 года. На данный момент он не может отчитаться за 39% всей находящейся у него на руках собственности, стоимость которой исчисляется суммой в 3,5 триллиона долларов.

Здесь стоит отметить, что мы не знаем, правда ли то или иное наименование было произведено, либо же оно просто числится на балансе, как и том, сколько по бумагам могло стоить производство этого наименования, поэтому заявление о том, что Пентагон не может отчитаться за половину своего бюджета, преувеличением не будет.

Что же касается суммы в 220 миллиардов долларов, о которой рапортует Боэм, то речь идет о «безвозвратно утерянных» боеприпасах и торпедах, которые ищут со злополучного 2001 года, но никак не могут найти. В 2016 году проверяющим заявили, что сумма в 220 миллиардов, «скорей всего, сильно занижена», в то время как Пентагон обещает «разобраться с этим вопросом» к 2026 году.

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Проще говоря, никто точно ничего не знает, даже общую сумму всех средств, за которые Пентагон не может отчитаться, но военное лобби требует все новых и новых денег у дяди Сэма, потому что воевать с Россией или Китаем виртуальными танками и самолетами, которые используют виртуальные боеприпасы, крайне неудобно. Даром что Киев последние запасы настоящего оружия, которое можно пощупать и даже попытаться использовать, выгреб все.